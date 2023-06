Courtois wordt op eigen trouwerij op heerlijke wijze in zijn hemd gezet door eigen zus

Thibaut Courtois (31) kwam afgelopen week flink in opspraak bij de nationale ploeg. De lange keeper besloot om de Belgische nationale ploeg te verlaten, nadat hij de aanvoerdersband niet kreeg van bondscoach Domenico Tedesco, maar Romelu Lukaku de voorkeur kreeg. Tijdens de trouwerij van de keeper maandagavond werd hij daarvoor behoorlijk aangepakt door zijn bloedeigen zus.

Valérie Courtois, voormalig Belgisch international van volleybal, deed tijdens het feest namelijk een aanvoerdersband om, als verwijzing naar deze soap. Gezien de glimlach bij haar is het een fijn pesterijtje tijdens het feest, dat tot in de vroege uurtjes duurde. Tegen zes uur was de party nog in volle gang. Dat is niet geheel verrassend, omdat onder meer dj Martin Garrix werd ingevlogen om de boel van muziek te voorzien.

© ProShots