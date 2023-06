'Crisis bij Duitsland: bondscoach Flick moet vrezen voor ontslag'

Hansi Flick moet vrezen dat hij Europees kampioenschap in eigen land moet missen. De bondscoach staat serieus onder druk bij de nationale ploeg van Duitsland. Als de resultaten tegen Japan en Frankrijk slecht zijn in de komende interlandperiode in september, moet hij mogelijk vrezen voor zijn baan, zo meldt BILD.

In de laatste vier interlands verloor Duitsland van België, Polen en Colombia, terwijl er gelijkgespeeld werd tegen Oekraïne (3-3). Dat komt boven op de uiterst teleurstellende uitschakeling op het wereldkampioenschap in Qatar afgelopen winter. Destijds besloot de Deutscher Fußball-Bund (DFB) echter om met de voormalig coach van Bayern München door te gaan, maar inmiddels is Duitsland afgezakt naar de vijftiende plaats op de FIFA-ranking.

Ook in de Nations League waren de prestaties van Duitsland niet overweldigend. Er is forse kritiek op het feit dat Flick grote talenten als Kai Havertz, Jamal Musiala en Floran Wirtz meer dan regelmatig op de bank houdt. Ook de verdedigende instabiliteit roept veel vraagtekens op bij onze oosterburen, net als het ontbreken van een goede spits.

Na het mislukte WK besloot de sportief directeur Rudi Völler om achter Flick te blijven staan, maar inmiddels is zijn krediet vrijwel zeker op. Ook over Völlers positie zijn vraagtekens, daarvoor worden Sami Khedira en Per Mertesacker genoemd. Als Flick na slechte resultaten in de komende vriendschappelijke interlands wordt weggestuurd, staan de opvolgers van de baas van de coach dus ook klaar.

Dat geldt ook voor Flick, want Jürgen Klopp en Roger Schmidt werden al genoemd als potentiële nieuwe bondscoaches van Duitsland. In een poll op de website van de Duitse site liet liefst 78% van de 100.000 stemmers weten graag van Flick af te willen. Voor de EK-kwalificatie maken de slechte resultaten overigens niets uit, want Duitsland is als gastland al geplaatst voor het EK.