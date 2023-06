De man op wie vele ogen zijn gericht speelt een horrorwedstrijd voor Oranje: 4

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld in de halve finale van het eindtoernooi om de Nations League. Woensdagavond bleek Kroatië, de nummer drie van het WK 2022, na een verlenging met 2-4 te sterk. FCUpdate geeft een rapportcijfer aan de spelers van het Nederlands elftal die minstens twintig minuten speelden.

Justin Bijlow - 4,5

De doelman had geen moeite met het oppikken van hoge ballen en dat was lange tijd zijn enige taak. Toen hij tien minuten na de rust plots de taak had om een strafschop te stoppen, lag hij wel heel snel in de hoek, terwijl de bal door het midden ging. In de verlenging mocht Bijlow in de herkansing bij een penalty van Luka Modric en lukte het opnieuw niet om zich te onderscheiden. Ook is de vraag gerechtvaardigd of Bijlow meer had kunnen doen om de 2-3, een afstandsschot van Bruno Petkovic, te stoppen. "Die bal is toch te houden?", stelde commentator Sierd de Vos bij Ziggo Sport. Met een goede redding na snel uitkomen voorkwam Bijlow in minuut 108 wel de 2-4 van Kroatië. Niet veel later werd hij het bos in gestuurd door Mario Pasalic (die op de lat schoot).

Denzel Dumfries - 6

Toen Oranje onder druk kwam te staan in de tweede helft, was Dumfries belangrijk met enkele onderscheppingen. Toch kon hij niet voorkomen dat Luka Ivanusec de pass gaf waaruit Mario Pasalic de 1-2 maakte. In de eerste helft liet Dumfries zich zien met verre ingooien en geblokte voorzetten, maar zijn aanvallende bijdrage aan de zijlijn, waar hij om bekend staat, viel tegen.

Lutsharel Geertruida - 5,5

De vervanger van Matthijs de Ligt liet zich vlak voor de pauze eenmaal verrassen door Modric, die plots in zijn rug opdook en de bal veroverde. Het slordige balverlies bleef onbestraft. Kort na de pauze liet Geertruida zich makkelijk uitkappen door Andrej Kramaric, die tot zijn opluchting vervolgens onzuiver uithaalde. Zeven minuten voor tijd gaf hij wel heel veel ruimte aan Nikola Vlasic, wiens schot naast ging. Geertruida liet zich enkele keren ook positief zien en zal waarschijnlijk gemengde gevoelens overhouden aan de wedstrijd.

Virgil van Dijk - 6

Ogenschijnlijk had Van Dijk wat meer kunnen doen bij de 1-2: hij dekte loze ruimte. De aanvoerder van Oranje speelde afgezien daarvan geen al te opvallende wedstrijd. In de achttiende minuut leidde hij een mogelijkheid in met een mooie lange bal op Simons; tien minuten later kopte hij niet goed weg en leverde hij de bal in bij de Kroaten.

Nathan Aké - 6,5

Het was erg teleurstellend om te zien dat Aké doelpuntmaker Pasalic volledig uit het oog verloor bij de 1-2. Dat was zijn voornaamste, maar ook meteen een grote smet op de wedstrijd. Aké was in de eerste helft een van de uitblinkers bij Oranje en bekroonde zijn goede spel met een belangrijke, strakke pass op Wieffer voorafgaand aan de 1-0. "Die pass is goud waard", zei Rafael van der Vaart niet voor niets in de pauze. Het was zeker niet zijn enige goede inspeelpass van de wedstrijd. Ook met lange ballen was hij van waarde, zoals de pass waarmee hij een kans van Koopmeiners inleidde na een half uur. In de blessuretijd was Aké met een achterwaarts schot nog dicht bij een heldenrol, die uiteindelijk Lang ten deel viel. In de verlenging voorkwam de Champions League-winnaar dat Petkovic een vrije doortocht richting het doel kreeg.

Frenkie de Jong - 4,5

We zagen De Jong weinig in de eerste helft, merkte Ruud Gullit op bij Ziggo Sport. Zijn eerste actie in de eerste minuut was ongelukkig - De Jong leverde de bal in met een onzuivere pass - waarna hij zich met een goede onderschepping (minuut 13) en het blokken van een schot van Modric (minuut 24) nog enkele keren liet gelden. In de tweede helft, niet geheel toevallig toen Oranje meer onder druk kwam te staan, bleek De Jong iets meer in staat om de weg naar voren te zoeken. In de verlenging draaide Petkovic wat te eenvoudig weg bij De Jong: 1-2. Niet veel later maakte De Jong bijna een eigen doelpunt.

Teun Koopmeiners - 4,5

In een rol als aanvallende middenvelder, waarin hij bij Atalanta voor goede statistieken zorgt, kon Koopmeiners zich niet onderscheiden bij Oranje. Na iets meer dan een half uur had hij de mogelijkheid om Oranje op voorsprong te schieten: als Koopmeiners iets eerder had uitgehaald, had verdediger Josip Sutalo het hem niet zo lastig kunnen maken en was het schot kansrijker geweest. Gaandeweg de wedstrijd werd het spel van Koopmeiners eigenlijk steeds minder.

Mats Wieffer - 8

De nieuwe partner van Frenkie de Jong voor de defensie speelde een 'fantastische' eerste helft, zei Pierre van Hooijdonk in de pauze. Hoogtepunt was zijn assist op Malen bij de 1-0. "Hij houdt hier zoveel rust en overzicht. Ieder ander zou schieten. Hij speelt een heel goede wedstrijd en zit er ook vaak goed tussen", merkte Van der Vaart op. In de tweede helft zette Wieffer zijn goede spel grotendeels voort, maar een kwartier voor tijd werd hij wel gewisseld.

Donyell Malen - 6,5

De man in vorm zette Oranje op voorsprong met een feilloos schot: Malen bleef kalm en schoot tegendraads raak. Hij was met zijn snelheid een wapen aan de rechterflank, hoewel Oranje over die flank niet heel veel creëerde. Halverwege de tweede helft liet hij zich nog eens zien door een gevaarlijke bal het zestienmetergebied in te slingeren. Verder was zijn bijdrage beperkt en een kwartier voor tijd werd Malen naar de kant gehaald.

Cody Gakpo - 5,5

In de eerste minuut van de blessuretijd had Gakpo moeten scoren, maar zijn vizier stond niet op scherp. Daarmee had hij zijn onhandige fout - het weggeven van de strafschop via een overtreding op Modric - kunnen goedmaken. Met zijn balvastheid aan de linkerflank speelde hij eerder juist een belangrijke rol in de aanloop naar de 1-0. "Dat was vooral goed doorzetten van Gakpo, die de bal goed bij zich hield", merkte Gullit op. Verder kwam hij niet veel in het stuk voor in de eerste helft, al forceerde hij na twee minuten balverlies bij Kroatië met een slim duwtje aan Mateo Kovacic. Aan het begin van de tweede helft van de verlenging werd Gakpo gewisseld.

Xavi Simons - 4

Na een ijzersterk seizoen in de Eredivisie waren de ogen gericht op Simons, maar op een hoger podium gaf hij niet thuis. De aanvaller van PSV kwam nauwelijks in het stuk voor. Hij kon met zijn voorzetten niet het verschil maken en wist zich ook geen raad met een kansje na achttien minuten. Het was dan ook begrijpelijk dat Simons als eerste werd gewisseld.

Wout Weghorst - 5,5

De spits maakte na 63 minuten zijn entree als vervanger van Simons. De aanvoer liet wat te wensen over, omdat Kroatië lange tijd dominant bleef. Wel was Weghorst als storende factor en aanspeelpunt belangrijk in het slotoffensief van Oranje, dat uiteindelijk succesvol was. In de verlenging kon of wilde Oranje niet meer zo opportunistisch spelen - het deed denken aan Nederland versus Argentinië - en dus was er voor Weghorst weinig meer te doen.

Noa Lang - 7

Een gouden wissel van Ronald Koeman: met een perfect geplaatst schot maakte Lang zijn eerste interlandgoal en dwong hij een verlenging af. "Dit is echt een wereldgoal. Heel veel spelers zouden deze het stadion uit schieten", oordeelde Van der Vaart. Ook daarvoor was de bedrijvige Lang al de meest dreigende speler bij Oranje na zijn entree. In minuut 110 liet Lang na om opnieuw een heldenrol op te eisen, want toen liet hij een goede kans liggen op de 3-3.

Georginio Wijnaldum - 5

Wijnaldum verving de uitstekend spelende Wieffer, dus dan zijn de ogen al snel op je gericht. Pas in de verlenging kon Wijnaldum een serieuze bijdrage leveren aan het aanvalsspel van Oranje, door over de breedte het veld te bewegen en medespelers aan te spelen. Op de eigen helft worstelde Wijnaldum wel enkele keren met de bal.

Steven Bergwijn - 4,5

Als je als aanvaller invalt bij een achterstand wordt er meer van je verwacht dan Bergwijn liet zien. De Ajacied was lange tijd onzichtbaar en als hij de bal wel had, vloeide er weinig positiefs uit voort. In minuut 110 had Bergwijn voor de 3-3 kunnen en misschien wel moeten zorgen, maar stuitte hij op doelman Dominik Livakovic.