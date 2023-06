De reden dat FC Twente zal balen van de loting van de voorronde van de Conference League

FC Twente zal stiekem een beetje balen van de loting voor de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Joseph Oosting neemt het op tegen Hammarby IF. Een groot nadeel voor Twente is dat deze tegenstander al volle bak bezig is met de Zweedse comeptitie, de Allsvenskan.

In Zweden wordt er een zomercompetitie gespeeld en dus heeft Hammarby al dertien competitiewedstrijden achter de rug. De prestaties zijn echter nog niet naar behoren voor de club uit Stockholm. Er werden namelijk pas zestien punten gepakt en zodoende staat Hammarby op de negende plek. Het verschil met koploper Malmö FF bedraagt vijftien punten, terwijl het gat met de degradatiezone negen punten is.

De eerste wedstrijd tussen Twente en Hammarby wordt gespeeld op donderdag 27 juli in Enschede. Een week later is de return in het Tele2 Arena, een stadion waar ruim 30.000 supporters in kunnen. Tot de eerste wedstrijd tegen Twente staan er voor Hammarby nog vier competitiewedstrijden op het programma. De ploeg van trainer Martí Cifuentes Corvillo zal dus topfit aan de aftrap verschijnen in De Grolsch Veste.

Twente begint op maandag 3 juli pas met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dan staat de eerste training van Oosting op het programma. Die wordt gevolgd door een oefenwedstrijd tegen de amateurs van Rood Zwart, een trainingsweek in De Lutte en nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Odense BK. Het is ook de vraag wat er de komende weken op de transfermarkt nog gaat gebeuren met de selectie van Twente.