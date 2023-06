Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de voorronde van de Europa League

Ajax kende een matig seizoen met een derde plek en moet in de zomer een plek in de groepsfase van de Europa League veiligstellen via de voorrondes. De Amsterdammers zullen pas in de laatste voorronde instromen. Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor de club uit Amsterdam.

Ajax mag beginnen in de laatste voorronde van de Europa League en bij winst mag de club meedoen aan het hoofdtoernooi en bij een verlies gaan de Amsterdammers in de Conference League spelen. In de voorrondes van de Europa League wordt er gebruik gemaakt van vier potten. De UEFA stelt deze potten samen door bepaalde criteria te hanteren. Ajax start in pot 1, waar clubs uit landen met het hoogste coëfficiënt komen. Door deze status kan de recordkampioen van Nederland alleen tegenstanders uit pot 3 of pot 4 loten.

In pot 3 komen vooral kampioenen uit kleinere landen, die al vroeg zijn uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. Over pot 3 is dus nog weinig te melden, maar over welke ploegen er in pot 4 komen, kan meer gezegd worden. De nummer drie van Zwitserland is FC Lugano geworden en die ploeg stroomt door in pot 4.

In de derde voorronde stromen onder meer Olympiacos en Slavia Praag in. Deze ploegen gaan spelen tegen twee verliezers uit de tweede voorronde van de Champions League. In deze voorronde spelen de Griekse nummer twee Panathinaikos, de Belgische nummer twee KRC Genk, de Zwitserse nummer twee Servette FC en de Oekraïense nummer twee SK Dnipro-1.

Er komen dus nog een hoop tegenstanders bij en er zijn nog weinig zekerheden, maar Ajax kan zich in ieder geval voorbereiden op een aantal ploegen. De loting voor de laatste voorronde van de Europa League is op 7 augustus. De eerste wedstrijd voor de Amsterdammers zal plaatsvinden op 24 augustus.