Driessen opent keiharde aanval op Koeman: 'Zijn autoriteit staat stevig op het spel'

Valentijn Driessen is ongenadig hard voor bondscoach Ronald Koeman. De journalist van De Telegraaf vraagt zich hardop af of de keuzeheer nog wel de juiste man op de juiste plaats is voor Oranje. “Afgemeten aan het spel voor rust staat Koemans autoriteit na vier interlands sinds zijn herintreden stevig op het spel.”

Dat schrijft hij in zijn column in de ochtendkrant. “Hoewel iedereen de kleine finale vooraf als niemendalletje beschouwde, verwachtte Koeman van zijn spelers minstens zoveel energie als tegen Kroatië, minder fouten en beter veldspel in de opbouw en eindfase. Als Koemans internationals vervolgens een en al apathie tentoonspreiden, dan is de vraag gerechtvaardigd of de bondscoach wel is gehoord door zijn spelers”, schrijft Driessen.

“In september wacht Koeman daarom zijn derde nieuwe start sinds maart. Het is de hoogste tijd voor enkele harde maatregelen, want anders zal het chagrijn rond Oranje groeien tot ongezonde proporties”, weet hij. “Sowieso moet Koeman de lat hoger leggen voor zijn vedetten Van Dijk en De Jong. Zij worden algemeen beschouwd als bepalende, leidende figuren, maar maken dit niet waar. Dat mogen zij best weleens voelen, met bijvoorbeeld het warm houden van de reservebank.”

Volgens Driessen verdient ook Andries Noppert een kans in het doel van het Nederlands elftal en is er op het middenveld meer ervaring nodig dan het ene Eredivisie-seizoen dat Mats Wieffer en Xavi Simons meenamen. Dat de PSV’er op die positie speelde, was volgens Driessen ook opvallend. “Voor het duel met Kroatië zei Koeman nog dat hij het te vroeg vond voor Simons op tien. En tegen Italië stond hij daar opeens wel."

Koeman moet dan ook actie ondernemen, zo vertelt Driessen ook in stukjes in een analysevideo van het duel van Oranje. Volgens de journalist moet Koeman de sterke hiërarchie van zijn eerste periode loslaten. “Koeman moet ingrijpen, anders moet hij zich afvragen of hij wel de juiste man op de juiste plek is. En als hij wel ingrijpt en er gebeurt niets, dan is de conclusie ook helder: dan is Koeman niet de juiste man voor dit Oranje.”