Druk op Flick loopt nog verder op: Duitsland blameert zich ook tegen Colombia

De druk op de Duitse bondscoach Hansi Flick neemt steeds grotere vormen aan. Nadat Die Mannschaft vrijdag in het oefenduel met Polen onderuit ging, was dinsdag Colombia ook te sterk in een vriendschappelijk duel in Keulen.

Flick verraste met zijn opstelling, waarin geen plaats was voor de man die tegen Polen nog de aanvoerdersband mocht dragen. De veelbesproken Joshua Kimmich begon op de bank, maar kwam tien minuten voor tijd alsnog in het veld voor Ilkay Gündogan. Op dat moment stonden de Duitsers al met 0-1 achter.

Tien minuten na rust had Liverpool-aanvaller Luis Díaz namelijk voor een voorsprong voor de Zuid-Amerikanen gezorgd. Hij kopte knap raak uit een voorzet van Juan Cuadrado en liet daarmee doelman Marc-André Ter Stegen volstrekt kansloos.

Luis Diaz 🔥 pic.twitter.com/nBdxqGYqrO — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) June 20, 2023

Diezelfde Cuadrado bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 0-2 door een strafschop binnen te schieten. De nieuwe nederlaag doet de positie van Flick weinig goed. Sinds het WK, waarop de groepsfase het eindstation was, wist hij Duitsland alleen naar een zege op Peru te leiden. Daarna werd verloren van België en nu dus ook Polen en Colombia. Oekraïne hield de ploeg tussendoor op een 3-3 gelijkspel.