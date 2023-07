Dumfries en De Vrij zien ploeggenoot vertrekken; Inter brengt transfervrij afscheid naar buiten

Internazionale heeft het vertrek van sterkhouder Milan Škriniar vrijdag officieel naar buiten gebracht. De centrumverdediger trekt de deur in Milaan transfervrij achter zich dicht en kiest voor een nieuwe uitdaging. Škriniar zal spoedig worden gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Paris Saint-Germain.

Het vertrek van de 28-jarige Škriniar kan goed nieuws betekenen voor Stefan de Vrij. De Nederlander gaat zijn aflopende contract bij Inter alsnog verlengen en verliest zodoende een concurrent in het hart van de defensie. Natuurlijk staat ook Denzel Dumfries onder contract bij Inter. Hij wordt echter in verband gebracht met Paris Saint-Germain, zo wist journalist Mounir Boualin van FCUpdate onlangs te melden.

Škriniar gaat sowieso aan de slag in de hoofdstad van Frankrijk. Paris Saint-Germain wilde hem in het verleden al vaak strikken, maar kwam nooit tot een akkoord met Inter. Zodoende moesten de Parijzenaars wachten tot Škriniar uit contract liep in Milaan. In januari wist de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano al te melden dat PSG de bestemming van Škriniar wordt. Die transfer lijkt komende week te worden afgerond.

Škriniar heeft een mooie periode gehad bij Inter, waarmee hij in totaal vijf prijzen won. Inmiddels staan de landstitel (1x), Coppa Italia (2x) en Supercoppa Italiana (2x) op zijn erelijst. De 58-voudig international van Slowakije verdedigde eerder de clubkleuren van MSK Žilina, FC ViOn Zlaté Moravce (huurbasis) en Sampdoria. In de zomer van 2017 maakte Inter nog zo'n dertig miljoen euro over aan de club uit Genua.