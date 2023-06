EK-kwalificatie: Lukaku neemt België bij de hand, Ronaldo grijpt hoofdrol in 200ste interland voor Portugal

België is er ondanks een hobbelige voorbereiding in geslaagd om het EK-kwalificatieduel in en tegen Estland winnend af te sluiten. Romelu Lukaku nam de Belgen, zonder doelman Thibaut Courtois, in Tallinn bij de hand. Cristiano Ronaldo ontsnapte in zijn 200ste interland voor Portugal aan een rode kaart en maakte zich zich vervolgens belachelijk met een bizarre schwalbe. Toch trok hij in de slotfase alsnog een lange neus naar zijn criticasters.

Estland - België 0-3

De Belgen beleefden een turbulente week. Nadat doelman Courtois de ploeg uit onvrede over de aanvoerdersband had verlaten zette bondscoach Domenic Tedesco Strasbourg-doelman Matz Sels tussen de palen. Lukaku droeg net als tegen Oostenrijk de aanvoerdersband en bleek in Estland goud waard voor zijn ploeg. Kort voor rust trof hij twee keer doel; al werd de eerste officieel toegewezen aan Rasmus Peetson, die een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg. Het slotakkoord was voor PSV'er Johan Bakayoko, die met zijn eerste doelpunt in de Belgische ploeg de eindstand op 0-3 bepaalde.

Oostenrijk - Zweden 2-0

In dezelfde groep zag België Oostenrijk de koppositie vasthouden. In het Ernst Happelstadion in Wenen leek de ploeg van Ralph Rangnick lang op weg naar een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden. Tien minuten voor tijd was het tóch raak voor de Oostenrijkers. Christoph Baumgartner profiteerde van het feit dat de Zweedse keeper Olsen een bal losliet en zorgde kort voro het einde van de officiële speeltijd ook voor de 2-0. Daardoor gaat Oostenrijk nu met tien punten uit vier duels aan de leiding in groep F. België volgt met zeven uit drie op de tweede plaats.

IJsland - Portugal 0-1

In Reykjavik hoopte Cristiano Ronaldo in zijn tweehonderdste (!) interland voor Portugal andermaal beslissend te zijn. De aanvaller van Al-Nassr was lang ongelukkig in zijn acties en ontsnapte na een uur zelfs aan rood toen hij veel te laat inkwam bij voormalig AZ-aanvaller Albert Gudmundsson. Later maakte hij zich belachelijk met een bijzonder matig uitgevoerde schwalbe, die hem alsnog geel opleverde. Nadat Willum Thor Willumson (Go Ahead Eagles) tien minuten voor tijd met zijn tweede gele kaart mocht inrukken kreeg Ronaldo kort voor tijd alsnog zijn gewenste goal te pakken.

Noorwegen - Cyprus 3-1

De kwalificatiereeks verliep tot nog toe teleurstellend voor Noorwegen, dat met Erling Haaland en Martin Ødegaard over twee topspelers beschikt maar na drie wedstrijden nog maar een enkel puntje had weten te veroveren. Dinsdag konden Haaland en zijn ploeggenoten wél juichen tegen het bescheiden Cyprus, dat met 3-1 opzij werd gezet in Oslo. Haaland was met twee treffers, waaronder een penalty, de grote man aan Noorse zijde.

