'Feyenoord brengt bod uit op Kameroens international'

Feyenoord heeft interesse om Jean-Charles Castelletto over te nemen van FC Nantes en heeft naar verluidt zelfs al een bod uitgebracht. De 28-jarige verdediger heeft al achttien interlands op zijn naam staan en scoorde daarin eenmaal.

Castelletto speelt als centrale verdediger bij FC Nantes en beleefde een succesvol seizoen. De club kwam in de Coupe de France tot aan de finale, waarin het Nederlands getinte Toulouse te sterk was, en kwam ook in knock-outfase van de Europa League terecht tegen Juventus. In de competitie ging het wat minder, want daar eindigde het team één punt boven de degradatiestreep.

In Nantes heeft Castelletto nog een contract tot aan de zomer van 2026, maar Feyenoord en Besiktas hebben al een bod uitgebracht, meldt Footmercato. Maar de Turkse club lijkt de verdediger nog niet deze zomer te willen overnemen.

De verdediger, die ook actief was op het WK tegen Zwitserland en Servië, moet rond de vijf miljoen euro gaan opleveren voor Nantes. Met Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Gernot Trauner heeft Feyenoord nog wat verdedigers achter de hand, maar de twee eerstgenoemden staan in de interesse van buitenlandse clubs.