Feyenoord raakt 'breed overtuigd' en denkt aan nieuwe deal met LASK Linz

Feyenoord gaat mogelijk opnieuw zaken doen met LASK Linz. De Rotterdammers hebben volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl hun oog laten vallen op Keito Nakamura. In De Kuip is men 'breed overtuigd geraakt' van de kwaliteiten van de 22-jarige aanvaller.

Feyenoord hoopt zich deze zomer te versterken met een spits en wil ook onder meer een linksbuiten toevoegen aan de selectie van Arne Slot. De naam van Nakamura zou in deze zoektocht geregeld vallen bij de kampioen van de Eredivisie. De 22-jarige Japanner heeft een verleden in de Eredivisie. In het seizoen 2019/20 kwam hij op huurbasis uit voor FC Twente. Het was de bedoeling dat Nakamura ook in het daaropvolgende seizoen in Enschede zou spelen, maar de huurdeal werd vroegtijdig stopgezet.

Nakamura vervolgens zijn carrière bij Sint-Truidense VV en kwam uiteindelijk via FC Juniors OÖ terecht bij LASK Linz. Daar maakte de buitenspel het voorbije seizoen met zeventien doelpunten en acht assists in 36 wedstrijden een goede indruk. Niet alleen Feyenoord zou geïnteresseerd zijn in de aanvaller die nog tot medio 2025 vastligt bij zijn club, er zou ook belangstelling zijn vanuit een 'nabij gelegen land'.

In de zomer van 2021 deden Feyenoord en LASK Linz ook zaken met elkaar. Toen werd Gernot Trauner bij de Oostenrijkse club weggehaald. De Rotterdammers betaalden één miljoen euro voor de verdediger die het afgelopen seizoen een belangrijk aandeel heeft gehad in het winnen van de landstitel.