'Feyenoord en FC Twente mengen zich in strijd om 21-jarige Sloveense goalgetter'

Feyenoord en FC Twente zouden hun oog hebben laten vallen op de Zan Vipotnik, een 21-jarige spits van het Sloveense NK Maribor. Volgens de Duitse tak van Sky Sports krijgen beide Nederlandse clubs echter concurrentie vanuit een flink aantal andere Europese competities voor de makkelijk scorende aanvaller.

Het lijstje clubs dat voor Vipotnik in de markt zou zijn liegt er niet om. Zo zou hij ook door Celtic, Girondins Bordeaux, Club Brugge, Real Betis, Empoli, Lecce, FC Augsburg, Hertha BSC én Hamburger SV gevolgd worden. De belangstelling van Feyenoord zou echter nog niet heel urgent zijn: "Feyenoord is op het moment van publiceren niet concreet om Vipotnik over te nemen van Maribor", schrijft 1908.

Vipotnik speelde zichzelf dit jaar flink in de kijker in de Sloveense competitie. Namens Maribor, dat als derde eindigde, was hij flink op schot. Liefst twintig keer liet Vipotnik het net bollen in dertig wedstrijden, waarbij hij ook één keer als aangever fungeerde bij een doelpunt van een teamgenoot.

De goede prestaties van de spits leidden afgelopen interlandperiode in maart bovendien tot een eerste oproep voor het nationale elftal van Slovenië. In het uitduel met Kazachstan in de EK-kwalificatiereeks beleefde Vipotnik vervolgens een droomdebuut. Twintig minuten voor tijd viel hij in bij een 1-1 stand, waarna hij acht minuten na zijn entree voor de beslissende 1-2 zorgde. Drie dagen later droeg hij in zijn tweede en voorlopig laatste interland met een assist bij aan een 2-0 thuiszege op San Marino.