Feyenoord is na drie uitleenbeurten verlost van miskoop na ontbinding van contract

Feyenoord heeft definitief afscheid genomen van Christian Conteh. De aanvaller had in Rotterdam nog een contract voor een seizoen, maar die verbintenis is in goed overleg ontbonden. Conteh slaagde er nooit in om een vaste waarde te worden in het shirt van Feyenoord.

Conteh (23) werd drie jaar geleden overgenomen van het Duitse 1. FC St. Pauli. De verwachtingen rond de snelle buitenspeler waren behoorlijk, maar mede door veel blessures heeft hij die nooit waar kunnen maken. De in Hamburg geboren aanvaller kwam uiteindelijk slechts tot twee wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. De club verhuurde hem achtereenvolgens aan SV Sandhausen, FC Dordrecht en Dynamo Dresden.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord zag de afgelopen periode al de nodige spelers vertrekken. Orkun Kökçü maakte een fraaie transfer naar Benfica, terwijl Marouan Azarkan naar FC Utrecht vertrok. Daarnaast zijn Ofir Marciano (Hapoel Beër Sjeva), Mark Diemers (clubloos) en Tein Troost (NAC Breda) transfervrij weggegaan uit De Kuip. Huurlingen Jacob Rasmussen, Oussama Idrissi en Sebastian Szymański zijn ook teruggekeerd naar hun werkgevers.

Szymański lijkt echter nog een jaar in De Kuip te blijven, al is daar nog geen witte rook over. Feyenoord haalde met Ramiz Zerrouki (FC Twente), Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Yankuba Minteh (gehuurd van Newcastle United) al drie nieuwelingen binnen. Daarnaast werd tweede doelman Timon Wellenreuther definitief overgenomen van Anderlecht. Feyenoord begint op dinsdag 4 juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.