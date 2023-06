Feyenoord moet prestigieuze prijs na acht overwinningen op rij delen met aartsrivaal Ajax

Feyenoord heeft voor het negende jaar op rij de verkiezing voor het beste veld van de Eredivisie gewonnen. Dit keer moet er echter wel een kanttekening worden gemaakt. De landskampioen uit Rotterdam moet de eervolle prijs namelijk delen met aartsrivaal Ajax, dat op gelijke hoogte eindigde.

De aanvoerders van de clubs uit de Eredivisie geven na iedere speelronde een cijfer van 1 t/m 5. Dat wordt gedaan aan VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko, die aan het einde van het seizoen de balans opmaakt. Dit voetbaljaar eindigden Feyenoord en Ajax allebei met een 4,59 uit 5. Zodoende moeten de Rotterdammers na acht opeenvolgende solo-overwinningen de prestigieuze prijs delen.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is de hoge eindklassering van Sparta Rotterdam, dat met een 4,35 op de derde plek staat. De Rotterdammers stapten een jaar geleden over van kunstgras naar normaal gras en plukken daar dus meteen de vruchten van. Het mag geen verrassing zijn dat de staart van de ranglijst wordt gevuld met kunstgrasvelden. FC Volendam, Excelsior, FC Emmen en SC Cambuur bungelen allemaal onderin.

Onlangs werd al bekend dat vanaf seizoen 2025/26 het kunstgras helemaal verdwenen is uit de Eredivisie. Alle clubs zijn vanaf dan verplicht om op 'hoogwaardig natuur- of hybridegras' te spelen. Daarnaast is er al vanaf komend seizoen een wedstrijdprotocol van kracht, waarin kwalitatieve eisen zijn opgenomen voor zowel natuur-, hybride- als kunstgrasvelden. Dat zal de strijd om het beste veld alleen maar spannender maken.