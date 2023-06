Feyenoord presenteert Zerrouki: 'Ik kan niet wachten om te beginnen'

Feyenoord heeft de komst van Ramiz Zerrouki (25) definitief afgerond. De Algerijnse middenvelder komt over van FC Twente en tekent in Rotterdam-Zuid een contract tot medio 2027.

De komst van Zerrouki is geen verrassing meer; begin mei bereikte Feyenoord al overeenstemming met FC Twente over de transfer van de middenvelder. Afgelopen winter deed de club ook al een poging om hem naar De Kuip te halen, maar toen kwamen de clubs er onderling niet uit. Een half jaar later werd de transfer alsnog beklonken.

Zerrouki trok donderdagmiddag voor het eerst het shirt van zijn nieuwe club aan, "iets waar hij al lang naar uitkeek" schrijft Feyenoord op de eigen website. "Ik ben blij en trots dat het moment eindelijk daar is", wordt de middenvelder geciteerd door zijn nieuwe werkgever. "Feyenoord is een grote club in Nederland. Ik wil me hier als mens en als voetballer verder ontwikkelen en mooie momenten beleven. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Zerrouki is de eerste 'grote' aanwinst die Feyenoord binnenhaalt voorafgaand aan het seizoen waarin de club de landstitel hoopt te prolongeren én deel mag gaan nemen aan de Champions League. Daarnaast kwam ook Thomas van den Belt over van PEC Zwolle, werd tweede doelman Timon Wellenreuther definitief overgenomen van Anderlecht en huurt de club Yankuba Minteh van Newcastle United. De landskampioen hoopt tevens PSV af te troeven in de strijd om de Amerikaanse spits Ricardo Pepi, zo werd eerder op de donderdag bekend.