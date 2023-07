Feyenoord-spits Giménez geeft wederom visitekaartje af bij winnend Mexico

Mexico is na twee groepswedstrijden al zeker van een ticket voor de volgende ronde van de CONCACAF Gold Cup. Na de 4-0 overwinning op Honduras afgelopen maandag was de formatie van bondscoach Jaime Lozano in de nacht van donderdag op vrijdag ook te sterk voor Haïti. Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez hadden een basisplaats, Feyenoord-spits Santiago Giménez bepaalde als invaller de eindstand op 1-3.

Met welk gevoel zal Álvarez afgelopen nacht aan de aftrap zijn verschenen? De middenvelder annex verdediger van Ajax leek hard op weg naar Borussia Dortmund, maar verschillende media meldden donderdagmiddag dat zijn transfer naar de nummer twee van Duitsland in het afgelopen seizoen niet doorgaat. De Amsterdammers verlangen naar verluidt een bedrag van 40 miljoen euro plus bonussen voor hun sterkhouder. Daar wil Borussia Dortmund mede door de aanwezigheid van Emre Can op de favoriete positie van Álvarez niet aan voldoen.

West Ham United schijnt de prestaties van Álvarez eveneens nauwlettend op de voet volgen, maar hij zal desondanks balen dat zijn overgang naar Borussia Dortmund niet zal plaatsvinden. Gelukkig voor de voetballer kon hij de teleurstelling afgelopen nacht meteen van zich afspelen. Dat is gelukt, want Mexico en Álvarez wonnen ook hun tweede groepswedstrijd op de CONCACAF Gold Cup en zijn daardoor zeker van een plek in de knock-outfase. Henry Martín opende direct na de rust de score namens Mexico, waarna een eigen doelpunt van Ricardo Adé de wedstrijd vroegtijdig in de tweede helft leek te beslissen. Haïti kwam via Danley Jean Jacques nog wel terug tot 1-2, maar invaller Giménez bepaalde de eindstand zeven minuten voor het einde op 1-3.

Het was voor de Feyenoord-spits zijn derde interlandtreffer in veertien wedstrijden voor de nationale ploeg. Giménez, die vooralsnog genoegen moet nemen met een invalbeurt, gaf daarmee opnieuw zijn visitekaartje af. De Mexicaan stond er dankzij zijn uitstekende prestaties bij Feyenoord in de tweede helft van het afgelopen seizoen al goed op bij verschillende Europese (top)clubs. Zo werd hij al gelinkt aan onder meer Benfica en Sevilla. Feyenoord zal hem echter dolgraag willen behouden. Niet in de laatste plaats omdat aanvoerder Orkun Kökçü al is vertrokken en Lutsharel Geertruida in de belangstelling staat van RB Leipzig.