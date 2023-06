Fraaie overstap lonkt: 'Ex-Groninger kan Champions League in als opvolger man van 50 miljoen'

De loopbaan van Ko Itakura (26) zou een verrassende wending kunnen gaan krijgen. Volgens verschillende media in Italië is de Japanse oud-verdediger van FC Groningen in beeld bij de Italiaanse kampioen Napoli, dat op zoek is naar een opvolger voor Kim Min-Jae, die op zijn beurt dicht bij een overstap naar Bayern München zou zijn.

Kim beschikt in zijn contract over een clausule waardoor hij voor een bedrag relatief laag bedrag zou zijn op te pikken in Napels. Waar Manchester United eerder als mogelijke bestemming werd genoemd, lijkt de Duitse kampioen er dus met hem vandoor te gaan. "Vanaf 1 juli kan Bayern München gebruik maken van de ontsnappingsclausule van 50 miljoen euro voor de Zuid-Koreaan", schrijft journalist Gianluca Di Marzio.

Als potentiële vervanger voor Kim zou Itakura dus in beeld zijn gekomen. Niet alleen vanwege zijn voetballende kwaliteiten, ook het feit dat hij net als Kim van Aziatische komaf is speelt daarbij naar verluidt een rol. "Voorzitter Aurelio De Laurentiis zag dat Kim Min-Jae een grote boost aan Napoli's profiel in Azië gaf", schrijft Football Italia. Om die reden zou ook Itakura's landgenoot Hiroki Ito (24, VfB Stuttgart) in beeld zijn bij de club. De derde mogelijke opvolger van Kim heeft géén Aziatische achtergrond; Di Marzio schrijft dat ook Robin Koch (Leeds United) op de radar van Napoli is verschenen.

Itakura werd in 2019 door Manchester City weggekocht uit Japan. De Engelse topclub verhuurde hem vervolgens twee seizoenen aan FC Groningen, waar hij uitgroeide tot een steunpilaar in de defensie. Een doorbraak in Manchester zat er echter niet in, waarna een verhuur aan Schalke 04 volgde. Nadat Itakura met die club promotie naar de Bundesliga had veiliggesteld, werd hij definitief verkocht aan Borussia Mönchengladbach. Namens die club speelde hij afgelopen seizoen 24 wedstrijden in de Bundesliga, waarin Die Fohlen als tiende eindigden.