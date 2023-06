Hans Kraay junior snapt één ding niet over aanstelling Maurice Steijn en spreekt grote verbazing uit

Tijdens de uitzending van ESPN Vandaag werd er volop aandacht besteed aan de aanstelling van Maurice Steijn bij Ajax. Hans Kraay junior was ontzettend lovend over zijn eerste persconferentie en is positief gestemd over de verrassende aanstelling van de oefenmeester. De oud-voetballer heeft echter nog één puntje waar hij zijn vraagtekens achter zet.

Nadat Kraay junior zeer te spreken was over de manier waarop Steijn de pers te woord stond, had hij toch nog een puntje van onbegrip. “Eén ding begrijp ik niet. Wáárom moet je Maurice Steijn voor drie jaar vastleggen?”, begint de ESPN-analist, waarna Jan Joost van Gangelen denkt dat hij het antwoord wel weet. “Net als jou Hans, omdat we jou goed vinden. Hier heb je drie jaar, blijf gewoon komen”, reageert de presentator.

Artikel gaat verder onder video

Kraay junior neemt de input van zijn collega niet al te serieus. “Dit doen wij al heel lang samen, ze weten heus wel dat wij over drie jaar nog steeds hetzelfde doen. Maar als Steijn het nou echt niet goed gaat doen is dat nog maar de vraag. Hij krijgt te maken met de échte druk. De druk die hij gaat krijgen van de media en het publiek. Het móeten winnen en het teleurstellen van grote spelers, daar moet hij zich allemaal nog in bewijzen”, legt de oud-voetballer uit.

Volgens Kraay junior is een driejarig contract daarom te lang. “Waarom geen één of twee jaar? Als Ajax weet je het toch nog niet hoe hij het gaat doen? De analist was zoals gezegd wel erg positief over de eerste persconferentie van Steijn. “Dat heeft hij verpletterend gedaan”, sprak Kraay junior.