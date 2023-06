Het hoge woord is er eindelijk uit: Lionel Messi is binnenkort transfervrij op te pikken

Het hing al even in de lucht, maar Paris Saint-Germain heeft donderdagmiddag bij monde van hoofdtrainer Christophe Galtier bevestigd dat Lionel Messi na dit seizoen vertrekt uit Parijs. De Argentijn is in het bezit van een aflopend contract. De geruchten over een vertrek bij de kampioen van Frankrijk werden in de afgelopen weken al steeds hardnekkiger.

PSG dacht in de zomer van 2021 een enorme slag te slaan. Hoewel FC Barcelona graag langer met hem door had gewild, was een vertrek van Messi onvermijdelijk. De Argentijn bevestigde op een emotionele persconferentie in het Spotify Camp Nou dat er een einde kwam aan zijn periode bij FC Barcelona. Een paar dagen later had hij al een nieuwe werkgever gevonden: PSG. De Fransen dachten met Messi het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de felbegeerde eindzege van de Champions League binnen te halen.

Artikel gaat verder onder video

Maar het huwelijk tussen PSG en Messi is niet geworden waar vooral de Parijzenaren op hadden gehoopt. Met Messi in de gelederen kroonde PSG zich weliswaar tweemaal tot kampioen van Frankrijk, maar landskampioen worden is geen bijzondere prestatie meer. Het is de club vooral te doen om de Champions League, waarin Messi niet is geslaagd het verschil te maken. PSG werd in de voorbije twee seizoenen al in de achtste finales van het miljardenbal uitgeschakeld. Eerst door Real Madrid, in maart jongstleden bleek Bayern München te sterk.

Na beide uitschakelingen was Messi het mikpunt van kritiek. De Argentijn werd onder meer door zijn eigen fans getrakteerd op fluitconcerten. De situatie tussen PSG en Messi was al langere tijd niet meer houdbaar. Zeker niet nadat Messi, tegen de wens van de club in, met zijn familie een trip naar Saoedi-Arabië had gemaakt. Een vertrek na dit seizoen hing al een tijdje in de lucht en nu heeft Galtier dat dus bevestigd. “Ik heb het voorrecht gehad om de beste speler aller tijden te trainen. Het wordt zijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes, ik hoop dat hij op de best mogelijke manier zal worden ontvangen”, zei de oefenmeester donderdag op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Clermont.

Hoewel Messi in de afgelopen maanden regelmatig het mikpunt was van kritiek, is hij dit seizoen zeer belangrijk geweest voor PSG in de jacht op de landstitel. In 31 competitiewedstrijden scoorde hij zestien keer en verzorgde hij evenveel assists. Zijn trainer Galtier wil dan ook niks weten van de kritiek. “Hij was dit seizoen een belangrijk onderdeel van het team en stond altijd klaar. Ik vind de opmerkingen en kritiek niet terecht”, aldus de oefenmeester. Messi droeg tot op heden 74 keer het shirt van de Parijzenaren, goed voor 32 treffers en 35 assists.

Neymar

De Argentijn is mogelijk niet de enige grote naam die deze zomer de deur van het Parc des Princes achter zich dichttrekt. Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor Neymar. De Braziliaan werd zes jaar geleden al met hoge verwachtingen overgenomen van FC Barcelona, maar heeft die niet kunnen waarmaken. Een enkelblessure houdt hem al sinds eind februari aan de kant. Neymar wordt inmiddels gelinkt aan een overgang naar de Premier League. Manchester United en Manchester City zouden geïnteresseerd zijn.