Hoe presteerde Peter Bosz in zijn laatste seizoen bij een Nederlandse club?

Peter Bosz is de nieuwe trainer van PSV. In het seizoen 2016/2017 was de oefenmeester voor het laatst actief in Nederland, als eindverantwoordelijke van Ajax. Hoe presteerde hij destijds? Een terugblik op dat seizoen.

In mei 2016 werd Bosz als opvolger van de vertrokken Frank de Boer gepresenteerd. De 59-jarige oefenmeester kwam over van Maccabi Tel Aviv uit Israël. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen speelde Ajax zes vriendschappelijke wedstrijden. Geen daarvan werd gewonnen.

Champions League

Door het misgelopen kampioenschap in het voorgaande seizoen stroomde Ajax eind juli in de tweede voorronde van de Champions League in. Daarin moesten de Amsterdammers zien af te rekenen met het Griekse PAOK Saloniki. In het heenduel in Amsterdam kwam de ploeg van Bosz niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ook de return leek af te stevenen op 1-1, tot minuut 87. Met een heerlijke knal schoot aanvoerder Davy Klaassen zijn ploeg naar de play-offs van de Champions League. In de laatste horde op weg naar de groepsfase moest Ajax zien af te rekenen met FK Rostov uit Rusland. De Amsterdammers speelden de heenwedstrijd wederom in eigen huis en opnieuw bleef het bij 1-1. De return in Rusland liep uit op een echec. De thuisploeg won met 4-1 en ging zo glansrijk door naar het hoofdtoernooi van het miljardenbal, terwijl voor Ajax een plekje in de Europa League restte.

Eredivisie

Ajax begon nog goed aan het Eredivisie-seizoen met een 1-3 overwinning bij Sparta Rotterdam, maar liep vervolgens twee keer tegen duur puntenverlies aan. In eigen huis werd niet gewonnen van zowel Roda JC (2-2) als Willem II (1-2). Na een reeks van zes overwinningen op een rij ging Ajax in speelronde 10 op bezoek bij koploper Feyenoord. De Amsterdammers stonden lange tijd op een 0-1 voorsprong, maar in de 86ste minuut kwam de thuisploeg alsnog langszij via Dirk Kuyt. Tot de winterstop boekte Ajax enkele zeges, maar liep het ook tegen een aantal nederlagen en gelijke spelen aan. Zo werd op bezoek bij FC Twente verloren (1-0), uit bij AZ gelijkgespeeld (2-2) en ook thuis tegen PSV bleef de wedstrijd in evenwicht (1-1). In de tweede seizoenshelft zette Ajax weer een sterke reeks neer. In speelronde 25 liep Ajax op bezoek bij FC Groningen tegen een dure 2-1 nederlaag aan. Twee rondes later werd ook bij Excelsior niet gewonnen (1-1). Desondanks bedroeg de achterstand op koploper Feyenoord na 31 wedstrijden slechts één punt. De Rotterdammers kwamen echter niet meer in de problemen en sleepten zodoende de vijftiende landstitel in de clubhistorie binnen.

KNVB Beker

Op 21 september stond de eerste bekerwedstrijd van het seizoen gepland. In de Johan Cruijff Arena was Willem II, dat een maand eerder nog won in Amsterdam, de tegenstander. Ditmaal won Ajax wél, met 5-0. In dat duel liet Bosz ook nog drie spelers debuteren: Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Abdelhak ‘Appie’ Nouri. De twee laatstgenoemden zetten hun vuurdoop in de hoofdmacht nog luister bij door te scoren. In de tweede ronde wachtte een uitwedstrijd tegen tweede divisionist Kozakken Boys. Ajax, waar Carel Eiting en Pelle Clement hun debuut maakten, had weinig moeite met de club uit Werkendam en zegevierde met 1-6. Met twee goals trad Clement in de voetsporen van onder anderen De Ligt en Nouri. In de achtste finale reisde Ajax af naar Leeuwarden voor de ontmoeting met SC Cambuur. Bosz stuurde een B-elftal het veld in, maar dat pakte volledig verkeerd uit. Na veertig minuten stond het 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. In de tweede helft produceerden de Amsterdammers nog wel de aansluitingstreffer, maar daar bleef het ook bij. Daarmee was uitschakeling in het bekertoernooi een feit voor Ajax.

Europa League

Door de pijnlijke aftocht in de play-offs van de Champions League moest Ajax genoegen nemen met een plek in de groepsfase van de Europa League. Daarin werd het gekoppeld aan Panathinaikos, Standard Luik en Celta de Vigo. De Amsterdammers stegen boven zichzelf uit en eindigden met veertien punten uit zes wedstrijden als groepshoofd. In de laatste 32 stuitten de mannen van Bosz op Legia Warschau. Na de 0-0 in het heenduel in Polen maakte Ajax de klus in de terugwedstrijd af: 1-0. In de achtste finale kregen de Amsterdammers te maken met FC Kopenhagen. In Denemarken werd met 2-1 verloren, waardoor Ajax alle zeilen moest bijzetten voor de return. Dat gebeurde ook. Ajax won met 2-0 en ging zodoende door naar de laatste acht van het toernooi. In de kwartfinale moest de club uit de hoofdstad zien af te rekenen met Schalke 04. Met een 2-0 thuisoverwinning in de heenwedstrijd reisde Ajax met een goed gevoel af naar Gelsenkirchen. Daar ging het echter helemaal mis. Schalke 04 sleepte er een verlenging uit. Daarin kwamen Die Königsblauen nog eens tot scoren. Ajax, dat door een rode kaart voor Joël Veltman ondertussen met tien man op het veld stond, ging niet bij de pakken neerzitten en scoorde nog twee keer. Daarmee was een plek in de halve finale werkelijkheid geworden. De laatste horde op weg naar de eindstrijd in Stockholm was Olympique Lyon. In het thuisduel gaf Ajax een masterclass:4-1. In Frankrijk maakte Lyon het nog spannend door met 3-1 te winnen, maar dat weerhield Ajax niet van een finaleplaats. In de eindstrijd troffen de Amsterdammers het Manchester United van Daley Blind. De wedstrijd verliep niet zoals gehoopt en eindigde in 2-0 in het voordeel van The Mancunians.

In juni 2017 vertrok Bosz naar Borussia Dortmund. De 59-jarige oefenmeester wilde graag blijven bij Ajax, maar een slechte relatie met een deel van de staf en een interne machtsstrijd leidden tot een breuk. Zo vertrok Bosz, die Ajax attractief voetbal liet spelen, zonder prijzen uit Amsterdam. Komend seizoen keert hij terug in Nederland, bij PSV. Afgelopen seizoen werd niet de club uit Eindhoven, maar Ajax door de aanbieders van sportweddenschappen gerekend tot kampioenskandidaat nummer 1. Kan PSV onder leiding van Bosz komend seizoen wél de favorietenrol opeisen?