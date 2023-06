Hugo Borst valt iets op: 'Wat was dat in vredesnaam, waar kwam dat vandaan?'

Het is Hugo Borst opgevallen dat Ronald Koeman 'ultra nederig' en 'extreem zelfkritisch' was toen hij na afloop van de verloren troostfinale tegen Italië de pers te woord stond. In zijn column in het Algemeen Dagblad vraagt de journalist zich af waar dat vandaan kwam.

Koeman vertelde in gesprek met de NOS dat hij zich schaamde en zich het gebrek aan mentaliteit bij de spelers zelf kwalijk nam. "Die boosheid op zichzelf, wat was dat in vredesnaam? De bondscoach had een flinke rooie biet. Hij was tegenover Jeroen Stekelenburg ultra nederig. Waar kwam dat vandaan?", begint Borst. "De ergste woede zou moeten zijn geweken. Er was reden voor zorg, zeker. Wéér een kansloze nederlaag tegen een grootmacht. Natuurlijk, onze bondscoach had gezien wat iedereen zag: een schandalig slecht en ongemotiveerd Oranje in de eerste helft. Dáár ging de wedstrijd verloren. Een labbekakkerige instelling vol slordigheden en persoonlijke fouten nekten het Nederlands elftal."

Desondanks is Borst verbaasd over de manier waarop Koeman zich na afloop van de wedstrijd presenteerde. "Ik heb Koeman zo'n staat-van-zijn weleens zien acteren. Dan zette hij verongelijktheid en irritatie net iets zwaarder aan. Maar dan noemde hij altijd wel een paar spelers of posities. Wat heet, die zaagde hij bij de enkeltjes af. Dat deed hij nu niet. Koeman zei steeds zo boos op zichzelf te zijn. Dat was voor mij nieuw. Extreme zelfkritiek. Ik keek nog eens naar dat oer-Hollandse gezicht. Geen blosjes deze keer. Het was scharlakenrood van opwinding en ergernis", aldus de journalist, die denkt dat Koeman twijfelt of EK-kwalificatie wel gaat lukken.

"Oranje is heus geen onderdeurtje, maar welk elftal Koeman ook opstelt, er is geen samenhang. In het veld zie je geen vreugde, geen saamhorigheid, niks. Het publiek rekent - cliché cliché - op een leuke vechtmachine. Verliezen kan, maar dan niet omdat de ene speler de andere in de steek laat", gaat hij verder. "Ik heb echt het vermoeden dat onze bondscoach aanvoelt dat van deze selectie geen leuke vechtmachine in oranje shirts is te bouwen. De spelers lijken geen ontzag - laat staan schrik - voor deze bondscoach te hebben. Misschien omdat Koeman halverwege zijn vorige periode als bondscoach ineens een andere kant op reed (die trein naar Barcelona). Het kan zijn dat de spelers na een lang seizoen (een overvol programma met hun club, stress) echt te moe zijn."