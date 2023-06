'Iedereen was goed dit jaar, maar hij steekt er wel echt bovenuit qua ontwikkeling'

Mats Wieffer, Quilindschy Hartman, Santiago Giménez of toch Dávid Hancko? Bijna alle Feyenoorders hebben een geweldige ontwikkeling doorgemaakt dit jaar, maar wie spant eigenlijk de kroon? Dat is de vraag waar FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert en redacteur Bob van Dijk antwoord op willen geven in gesprek met host Stan Timmerman.

In de speciale podcast over het seizoen van landskampioen Feyenoord gaat het over de geweldige campagne in de Eredivisie, maar ook over welke speler(s) er tegenviel(en) en welke speler er de beste ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Beluister hieronder de speciale FCUpdate Podcast over de Rotterdammers, maar liefst één uur aan terugblikken. Vanaf minuut 54:20 gaat het over de speler die de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt!