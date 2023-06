Inter-voorzitter Zhang komt met opmerkelijke uitspraken over Pep en Conte

Steven Zhang, de Chinese eigenaar van Champions League-finalist Inter, heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan over de trainers waarmee hij in Milaan te maken heeft (gehad). Bovendien laat de zakenman weten dat hij Pep Guardiola, de Manchester City-trainer waar zijn club het zaterdag tegen opneemt in de eindstrijd, niet zou willen aanstellen.

Zhang geeft in aanloop naar de finale in Istanbul een uitgebreid interview aan La Gazzetta dello Sport. Daarin gaat hij in op de samenwerking met de huidige Inter-trainer Simone Inzaghi. "Hij is de makkelijkste trainer waarmee ik hier gewerkt heb", aldus Zhang. "Hij heeft grote leiderschapskwaliteiten en blijft altijd kalm. Als we elkaar voor een wedstrijd treffen, ben ik altijd veel nerveuzer. Hij is echt een cadeautje", prijst hij de huidige oefenmeester.

De kalmte van Inzaghi staat in schril contrast met de immer explosieve Antonio Conte, zijn voorganger die tussen 2019 en 2021 op de bank zat in Milaan. "Ik wilde Conte al hebben sinds de dag dat wij eigenaar werden van Inter", geeft Zhang toe. "Hij is een stugge trainer met een grote persoonlijkheid. Hij was de moeilijkste om mee te werken, ik denk dat ik hem nooit heb zien lachen. Na een overwinning dacht hij direct aan de volgende wedstrijd. Hij was nooit relaxed of tevreden, maar dat is hoe hij ons na tien jaar weer kampioen heeft gemaakt", aldus Zhang.

Zaterdag kan Inter de kroon op het werk van Inzaghi zetten, maar in de Champions League-finale wacht een zware klus: het Manchester City van Pep Guardiola, wellicht de meest bewierookte trainer van zijn generatie. "Hij is een goede trainer, hij heeft overal waar hij kwam prijzen gewonnen en het zou zeker prettig zijn om met hem te werken", prijst Zhang de Spanjaard, die hij echter nooit aan zou nemen in Milaan: "Ik heb de voorkeur voor trainers met Serie A-ervaring", aldus de Chinese eigenaar.

Zhang durft al hardop te dromen van de grootste prijs in het Europese clubvoetbal, die Inter in 2010 voor het laatst in de prijzenkast mocht bijzetten. "Ik respecteer Manchester City, een fantastisch elftal, maar wij hebben de kwaliteiten om ze te verslaan", meent Zhang. "Inter doet het altijd goed tegen sterke teams, helaas laten we altijd punten liggen tegen de kleinere clubs", analyseert hij zijn club. "We zijn niet bang en kunnen niet wachten om deze wedstrijd te spelen. Wij geloven erin", besluit Zhang.