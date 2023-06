Jan Streuer geeft tekst en uitleg bij 'lage' transfersom voor vertrokken Václav Černý

Václav Černý laat de Nederlandse velden deze zomer achter zich voor een avontuur bij VfL Wolfsburg. De aanvaller levert FC Twente naar verluidt zo'n acht miljoen euro op, terwijl mensen rond de club stiekem hadden gehoopt op meer. Daarom voelde technisch directeur Jan Streuer zich genoodzaakt om tekst en uitleg te geven.

Černý kampte de afgelopen jaren geregeld met zware knieblessures. Dat was volgens Streuer ook een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen over een transfer. "Ik hoor nu ook wel mensen die zeggen dat we hem voor een miljoen of twaalf hadden moeten verkopen. Maar dat is niet realistisch. Clubs weten wat hij heeft gehad, dat de knie een kwetsbare plek is voor een speler. Cerny heeft nu eigenlijk voor het eerst een heel seizoen vol kunnen gaan. Alles bij elkaar is de prijs prima voor ons", aldus Streuer in gesprek met Voetbal International.

Twente hield ook sterk rekening met de wens van Černý, die drie seizoenen onder contract stond in Enschede. "Černý wilde nu graag een stap zetten, dat had hij in zijn hoofd. En hij had echt zijn zinnen gezet op VfL Wolfsburg. Als verkopende partij is het makkelijker als er drie of vier clubs in de race zijn, maar Černý was heel duidelijk. Wolfsburg ligt ook niet zo ver van Tsjechië, dat speelde wellicht mee. Černý wilde ook niet te lang wachten. Hij wilde op tijd beginnen bij een nieuwe club. Met deze uitkomst zijn we allemaal tevreden."

De 25-jarige Černý begon zijn loopbaan bij Ajax, maar slaagde er niet in om door te breken in Amsterdam. De international van Tsjechië debuteerde wel in de hoofdmacht, al speelde hij vooral bij de beloften. Daarom besloot hij te vertrekken naar FC Utrecht, waar hij geen gelukkige periode kende. In het shirt van Twente ging het, ondanks een zware knieblessure, een stuk beter voor Černý. Afgelopen seizoen kwam hij tot dertien doelpunten en elf assists in 32 competitiewedstrijden. Hij heeft bij Wolfsburg een contract voor vier jaar getekend.