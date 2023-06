'Keuze voor Aké zorgt voor woede bij ploeggenoot Manchester City, zijn bloed kookt'

Josep Guardiola heeft één verrassing in petto in zijn opstelling voor de Champions League-finale: achterin krijgt Nathan Aké de voorkeur boven Kyle Walker. De analisten van BT Sport denken dat Walker 'woedend' is door de keuze van de trainer van Manchester City. Zelf legt Guardiola uit dat het gaat om een tactische keuze.

Walker speelde negentig minuten in de laatste zeven officiële wedstrijden, waardoor weinigen zijn plek op de bank zagen aankomen. "Het is een moeilijke", stelt analist Cesc Fàbregas. "Kyle speelt de laatste tijd heel goed. Ik vond dat hij uitstekend partij bood aan Vinícius Júnior tegen Real Madrid. Hij is een van de sterkste verdedigers die er is. Pep spreekt vaak over echte verdedigers; misschien ziet hij Kyle meer als een verdediger die naar voren wil, ik weet het niet. Misschien geeft hij de voorkeur aan verdedigers die achterin blijven."

Rio Ferdinand vermoedt dat Walker woest is. "Hij zal absoluut woedend zijn, daar twijfel ik niet aan. Hij ziet er kalm uit, maar ik denk dat zijn bloed kookt. Hij is enorm belangrijk geweest op weg naar deze wedstrijd. Zoals Cesc zei, was hij geweldig tegen Real Madrid." Voormalig Manchester City-verdediger Joleon Lescott vult aan: "Ik denk dat hij nu niet zal begrijpen. Misschien komt dat pas over een aantal jaar. We weten dat Pep spelers kiest op basis van de tegenstander. Met Akanji en Aké kun je beter partij aan tegen de twee spitsen van Inter."

Guardiola geeft kort voor de aftrap een korte toelichting. "Het was heel moeilijk, want Kyle is erg belangrijk geweest voor ons. Met de manier waarop we willen verdedigen en aanvallen hadden we een ander type nodig." Aké is niet de enige Nederlander op het veld, want bij tegenstander Internazionale heeft Denzel Dumfries een basisplek.