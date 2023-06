Khalid Boulahrouz komt met keiharde woorden over optreden van Virgil van Dijk

Khalid Boulahrouz is kritisch op het optreden van Virgil van Dijk in de wedstrijd tussen Nederland en Italië (2-3). De oud-verdediger spreekt bij Ziggo Sport van 'afwachtend' en 'passief' verdedigen van de aanvoerder. Met name de rol van Van Dijk bij de 1-3 van Federico Chiesa wordt tegen het licht gehouden.

Aan de 1-3 ging balverlies van Dumfries op de helft van Italië vooraf. De rechtsback speelde zijn zestigste (en laatste) wedstrijd van het seizoen, waarmee hij van alle Oranje-klanten het langste seizoen doormaakte. "Als je vermoeidheid hebt, dan mis je het overzicht. Bij dit momentje van Dumfries zag je die vermoeidheid." Van Dijk kon het vervolgens niet corrigeren in een één-op-één-duel met Chiesa.

"Natuurlijk, Van Dijk verdedigt in de zestien meter, maar het is heel afwachtend. Daar had ik het na de eerste helft ook al over: hij verdedigt heel afwachtend, wil geen verantwoordelijkheid nemen, verdedigt niet concreet", somt Boulahrouz op. "Hij dwingt Chiesa naar de buitenkant, maar dan moet je hem ook blokken. Je moet er bovenop zitten. Hij zit niet eens in de buurt om de bal te blokken. Dan wordt het voor de keeper ook veel moeilijker om die bal te redden."

"Zit hij er nog met z'n voet aan, dan kan de keeper hem misschien nog pakken of gaat ie over de achterlijn", vervolgt de 35-voudig international. "Dit zie ik vaker bij Van Dijk, dat hij niet durft in te grijpen. Hij blijft maar achteruitlopen. Hij heeft het idee: ik laat hem liever schieten dan dat ik word uitgespeeld. Als je in de zestien staat, moet je heel adequaat verdedigen, en niet passief toekijken."