Kheira Hamraoui: 'Inhumaan PSG behandelt me alsof ik een ziekte draag'

Kheira Hamraoui heeft in haar boek Kheira à contre-pied hard uitgehaald naar Paris Saint-Germain. De 33-jarige middenvelder is naar eigen zeggen 'inhumaan behandeld' door haar werkgever nadat ze in november 2021 het slachtoffer werd van een aanval waarbij ze uit haar auto werd gesleurd en toegetakeld door twee gemaskerde mannen. Dat deden zij vermoedelijk in opdracht van Aminata Diallo, haar teamgenoot.

Hamraoui stelt dat zij na de mishandeling 'geen enkele' steun van Paris Saint-Germain heeft gekregen en werd behandeld alsof zij de pest had. "Naast dat ik die avond een trauma opliep, kreeg ik te maken met een onverschillige en wrede club die het niet voor mij opnam. De selectie sprak niet meer met mij en PSG had maar één doel: dat ik zo snel mogelijk zou vertrekken, terwijl ik nog een contract had tot juni 2023", aldus Hamraoui.

Artikel gaat verder onder video

De teamgenoot van Lieke Martens en Jackie Groenen vertrekt deze zomer alsnog bij Paris Saint-Germain, waar ze in totaal twee jaar heeft gespeeld. Het is nog onduidelijk waar de 38-voudig international, die eerder uitkwam voor Olympique Lyonnais en FC Barcelona, haar carrière voortzet. Levante is in elk geval geen optie voor Hamraoui: dat is de club die Diallo begin dit jaar oppikte.