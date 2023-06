Kleurrijke Telstar-directeur Pieter de Waard maakt opvallende carrièremove: van de bestuurskamer naar de tap

Pieter de Waard (62) heeft afscheid genomen van zijn club Telstar. Na ruim zeventien jaar als directeur van de club te hebben gefungeerd, is het tijd voor iets anders. De immer kleurrijke bestuurder heeft inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden in de horeca-wereld: hij gaat werken voor een IJmuidense strandtent.

Dat meldt VI-journalist Simon Zwartkruis althans op Twitter. "Hij gaat aan de slag bij strandpaviljoen Zeezicht. In de bediening. Schitterende carrière-move. Gaat dat zien", schrijft Zwartkruis aan zijn volgers.

Flamboyant

De Waard kwam in zijn rol als directeur van het bescheiden Telstar regelmatig met zijn immer flamboyante voorkomen en zijn bijzondere acties in het nieuws. Zo stelde hij in 2021 Louis van Gaal voor één wedstrijd aan als trainer. Wie als assistent van de toenmalig bondscoach wilde fungeren, kon daarvoor een lot kopen. De inkomsten die daarmee gegenereerd werden kwamen vervolgens weer ten goede aan de club.

Voorzitter

Daarnaast deed De Waard in 2019 een poging om het voorzitterschap van de KNVB op zich te nemen. Hij stelde zich kandidaat voor de functie, maar werd uiteindelijk niet verkozen tot opvolger van Michael van Praag; dat werd Just Spee. Tegenover de NH Nieuws meldde hij in januari al dat hij per 1 juli zou terugtreden uit zijn bestuursfunctie bij Telstar. Daarna zou het tijd zijn voor 'lekker wat anders doen.' Dat 'anders' lijkt hij nu dus te hebben gevonden.