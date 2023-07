Telstar vindt nieuwe hoofdsponsor in 711 Online Casino

Telstar en 711 Casino hebben aangekondigd dat ze een partnerschap zijn aangegaan waarbij 711 Casino Hoofdsponsor en Stadionpartner wordt van ‘de Witte Leeuwen’. Doormiddel van deze samenwerking willen beide partijen hun ambities verder verwezenlijken.

Telstar en 711 Casino

711 Casino zal vanaf het seizoen ‘23-'24 hoofdsponsor van de Witte Leeuwen van voetbalclub Telstar worden, de samenwerking loopt tot en met het seizoen ‘24-'25. Het casino heeft voor deze club gekozen omdat Telstar een club is met een duidelijke ambitie om stappen te zetten op sportief en commercieel gebied. Iets wat zeker goed past bij het nieuwe 711 Casino. Dit online casino is op 15 april 2022 toegetreden tot de Nederlandse markt van het online gokken is ook nog volop in ontwikkeling en past daarom goed bij de ‘mindset’ van Telstar.

Telstar zelf ziet 711 Casino zeker als "meer dan een nummer" en verwelkomt de beslissing met open armen. De voetbalclub kijkt op tegen de ambitie van het platform dat, ondanks dat het een nieuw gokplatform is, jarenlange expertise van het familiebedrijf achter zich heeft staan. Met de gedrevenheid van beide partijen gaat het zeker lukken, denkt ook Telstar! 711 Casino is ook benoemd tot Stadionpartner van het 711 Stadion van de club. Hup 711!

711 Casino en FC Emmen

711 Casino is niet alleen sponsor van Telstar, maar komt ook op de achterkant van de voetbalshirts van FC Emmen te staan. Het gokplatform richt zich voor het seizoen 2023-24 op sportieve successen met de club en wil niets liever dan een unieke beleving creëren voor supporters. Het sponsorschap is afgesloten voor twee seizoenen en beide partijen zijn uitermate blij met deze samenwerking.

711 Casino verzekert zich van wettige sponsorovereenkomst

Het sponsorcontract tussen 711 Casino en voetbalclubs FC Emmen en Telstar werd afgesloten voordat de nieuwe wet op sponsordeals van kracht werd. Daarom is het voor 711 mogelijk om Telstar en FC Emmen voor twee seizoenen 2023-24 te sponsoren. Wettelijk gezien mag dit tot 1 juli 2025, mits het contract voor 1 juli 2023 is afgesloten.