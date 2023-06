Koeman probeert 'prima voetballer' te triggeren: 'Het is voor hem niet eenvoudig als je gewend bent zo te zijn'

Ronald Koeman vindt Joey Veerman een 'prima voetballer', maar ziet nog genoeg ruimte voor verbetering. De 24-jarige middenvelder van PSV moet zich volgens de bondscoach van het Nederlands elftal in verdedigend opzicht verbeteren. Het niveau dat Veerman in recente topduels aantikte, moet hij van Koeman ook in wedstrijden tegen op papier minder sterke tegenstanders halen.

Veerman is een van de 26 spelers die door Koeman is opgenomen in de Oranje-selectie voor de Final Four van de Nations League. "Joey is een prima voetballer, die aan de bal voor de juiste oplossingen gaat en sterk in de passing is. Het gaat mij erom: wat doet Joey als we de bal niet hebben? Het gemak waarmee hij zich soms laat uitspelen of duels niet wint die je moet winnen. Daarmee ben ik met hem bezig geweest in maart", aldus Koeman in gesprek met De Telegraaf.

Dat Veerman moeite heeft met altijd op topniveau te presteren, vindt Koeman begrijpelijk. "Het is voor hem niet eenvoudig als je gewend bent zo te zijn. Het kost extra moeite, maar daarin moet hij wel verbeteren. Die ontwikkeling moet uit hemzelf komen. Het plaatje moet completer. Niet alleen twee duels tegen Ajax leveren, maar ook tegen ADO Den Haag. Toen liet hij het driemaal lopen. Dat doe je dan ook tegen een grote tegenstander."

In recente topduels, zoals de bekerfinale tegen Ajax, heerste Veerman op het middenveld. "Het moet zo gaan leven bij hem dat hij altijd levert. Bij Oranje probeer ik hem daartoe te triggeren. Aan Joey om het op te pakken", besluit de bondscoach.