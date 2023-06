Kooij haalt verhaal bij supporters, slecht nieuws voor Ajax uit Boedapest

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 31 mei.

Sevilla wint Europa League na tumultueuze finale die in mei begint en in juni eindigt

Sevilla heeft ten koste van AS Roma beslag gelegd op de Europa League. Dankzij een gewonnen penaltyreeks - na een 1-1 eindstand - is de zevende Europa League een feit voor de ploeg van José Luis Mendilíbar. De strafschoppen van Gianluca Mancini en Roger Ibañez waren een prooi voor Bono. De Spanjaarden hadden als eerste club ooit een antwoord op het theaterstuk dat José Mourinho opvoerde met zijn ploegen in Europese finales. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Europa League-winst Sevilla betekent slecht nieuws voor Ajax

De Europa League-winst van Sevilla is slecht nieuws voor Ajax. Door het Spaanse succes in Boedapest zijn de Amsterdammers komend seizoen definitief veroordeeld tot het spelen van de voorrondes van de Europa League. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Doelpunt diep in blessuretijd maakt return tussen Emmen en NAC extra spannend

FC Emmen heeft in de halve finale van de play-offs dankzij een 1-2 overwinning op NAC Breda de eerste stap naar lijfsbehoud gezet. Van een ‘Avondje NAC’ was geenszins sprake, want de thuisploeg gaf lang niet thuis. Lorenzo Burnet en Ole Romeny leken met hun doelpunten voor een riante uitgangspositie te zorgen. Een toevalstreffer van Aimé Omgba in de slotfase zorgde er echter voor dat voor de return aan de Oude Meerdijk nog niets beslist is. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Aan Ajax gelinkte trainer reageert voor het eerst op vermeende interesse

Kjetil Knutsen heeft voor het eerst gereageerd op de vermeende interesse van Ajax. De 54-jarige oefenmeester van Bodø/Glimt is volgens De Telegraaf een van de kandidaten die in beeld is om John Heitinga te vervangen. De namen van Kasper Hjulmand en Peter Bosz zijn de laatste tijd ook gevallen in de Johan Cruijff ArenA. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Kooij stapt op het midden van de weg uit de auto, haalt verhaal bij fans en veroorzaakt 'grote file'

Joey Kooij heeft het na de halve finale van de play-offs tussen NAC Breda en FC Emmen (1-2) verbaal aan de stok gekregen met enkele supporters van de thuisclub. De 31-jarige scheidsrechter was in de auto onderweg naar huis toen hij 'midden op de weg' uitstapte om verhaal te halen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Bizar motief voor mislukte overval op Mark van Bommel komt naar voren tijdens zitting

Mark van Bommel werd in oktober overvallen door iemand die uit was op een contract bij Antwerp. Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens de zitting in de rechtbank. Tot voor kort werd aangenomen dat de man uit was op de Porsche van de Nederlandse trainer. Het hele artikel lezen? Klik hier!