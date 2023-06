Kylian Mbappé neemt het heft in eigen handen en verschaft duidelijkheid over toekomst

Kylian Mbappé heeft een einde gemaakt aan de geruchten rond zijn persoon. De 24-jarige aanvaller wil Paris Saint-Germain deze zomer niet verlaten, zo laat hij weten op Twitter.

'Leugens', reageert Mbappé op een tweet van Le Parisien, waarin de krant stelt dat de aanvaller deze zomer de overstap naar Real Madrid wil maken. 'Ik heb al gezegd dat ik volgend seizoen verder ga bij Paris Saint-Germain, waar ik heel gelukkig ben.'

Er is de afgelopen 24 uur veel geschreven over Mbappé. L'Équipe onthulde maandagavond dat de aanvaller zijn werkgever in een brief heeft laten weten zijn in 2024 aflopende contract niet te willen verlengen. Paris Saint-Germain zou daardoor overwegen om Mbappé deze zomer in de etalage te zetten. Daarmee zou de club willen voorkomen dat de sterspeler over een jaar transfervrij vertrekt.

Mbappé bevestigde dinsdagmiddag dat hij Paris Saint-Germain inderdaad - een jaar geleden - op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om zijn contract niet te verlengen. De brief diende alleen als bevestiging van wat was besproken. Nu rekent hij ook af met het gerucht dat hij zijn zinnen heeft gezet op een zomerse overstap naar Real Madrid.