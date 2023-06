L'Équipe onthult: 'Dit wordt de opvolger van Galtier bij PSG'

De Franse sportkrant L'Équipe heeft zondagmiddag onthuld wie de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain moet gaan worden. Een dag nadat de krant al sprak van een 'verrassende naam' die in beeld zou zijn gekomen na het afhaken van Julian Nagelsmann, blijkt het om de Spanjaard Luis Enrique (53) te gaan.

De Spaanse oefenmeester heeft volgens de gezaghebbende krant nu de beste papieren om het stokje over te gaan nemen van Christophe Galtier. De Fransman leidde de sterrenformatie uit Parijs afgelopen seizoen naar de Franse titel, maar wist niet te voldoen aan de belangrijkste eis van de Qatarese eigenaren: het winnen van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Enrique is vrij man sinds hij na het WK in Qatar opstapte als bondscoach van Spanje. De oud-trainer van onder meer FC Barcelona werd de voorbije maanden veelvuldig gelinkt aan verschillende clubs die op zoek waren naar een nieuwe trainer. Zo viel zijn naam onder meer bij Chelsea en Tottenham Hotspur. Het lijkt dus uiteindelijk toch Parijs te gaan worden.

Na zijn spelersloopbaan, die hij in 2004 afsloot bij FC Barcelona, begon Enrique aan een tweede leven als trainer. Na drie jaar de reserves van zijn laatste club te hebben getraind stond hij bij AS Roma voor het eerst op eigen benen. Na een seizoen bij Celta de Vigo kwam hij aan het roer te staan bij Barcelona, waarmee hij in 2015 de Champions League wist te winnen.