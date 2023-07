'Liverpool is net op tijd en betaalt 70 miljoen voor tweede zomeraanwinst'

Liverpool wachtte tot het laatste moment, maar heeft vrijdag toegehapt en de tweede aanwinst van deze transferzomer binnengehaald. De club van Cody Gakpo en Virgil van Dijk licht de vertrekclausule in het contract van Dominik Szoboszlai, die vrijdagavond om middernacht zou verlopen.

Volgens Sky Sport Germany maakt Liverpool gebruik van de mogelijkheid om de Hongaarse middenvelder voor 70 miljoen euro over te nemen van Die Roten Bullen. Met die club legde de 22-jarige Szoboszlai afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij beslag op de DFB Pokal. De 32-voudig international speelt sinds de zomer van 2021 in Leipzig, destijds werd hij voor 22 miljoen euro overgenomen van die andere club uit dezelfde stal: Red Bull Salzburg.

Transferspecialist Fabrizio Romano meldt op Twitter dat Liverpool inmiddels rond is met de speler zelf. Alleen de medische keuring zou een definitieve overgang nog in de weg kunnen staan. Szoboszlai wordt de tweede grote aanwinst van Liverpool deze zomer. Eerder werd bekend dat Alexis Mac Allister overkomt van Brighton & Hove Albion. De Argentijn zal op het middenveld samen komen te spelen met Szoboszlai, die het best achter zijn recht komt achter de spitsen. In die hoedanigheid scoorde hij uiteindelijk twintig keer in 91 wedstrijden voor Leipzig.

Omgekeerde weg

Liverpool en RB Leipzig deden eerder op de dag ook al zaken. Vrijdagmiddag maakten de clubs namelijk bekend dat middenvelder Fábio Carvalho volgend seizoen op huurbasis in Duitsland actief zal zijn. De Portugees werd afgelopen zomer door Liverpool overgenomen van Fulham, dat zo'n 6 miljoen euro voor hem ontving. In zijn debuutseizoen kwam de 20-jarige speler tot 22 wedstrijden (drie goals) in de hoofdmacht, al betrof het veelal (korte) invalbeurten.