Man City schrijft historie in Istanbul: eerste Champions League-zege en treble

Manchester City heeft voor het eerst in de clubhistorie beslag gelegd op de Champions League. De formatie van trainer Pep Guardiola won zaterdagavond in Istanbul met 1-0 van Internazionale. Rodri maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de avond. Door de triomf completeert City de treble: eerder dit seizoen werden de Premier League en de FA Cup al gewonnen in Engeland. Nathan Aké speelde bij City de gehele wedstrijd; bij Inter deed Denzel Dumfries als basisspeler ruim 75 minute mee en zat Stefan de Vrij 90 minuten op de bank.

Flitsend was het allemaal niet in het Atatürk Olympisch Stadion. Manchester City speelde wellicht zijn slechtste eerste helft van het seizoen en Inter Milan hanteerde, net als vele andere Europese finalisten dit seizoen, een Italiaanse tactiek. De Italianen loerden op de counter en waren vooral bezig met het ontregelen van Manchester City. Iets wat ook wel degelijk lukte. Op een paar speldenprikjes van Erling Haaland en Kevin de Bruyne na, hoefde André Onana geen redding te brengen. Internazionale kwam zo ongeschonden de eerste helft door, terwijl Manchester City toch een tegenslag moest verwerken. Na iets meer dan een half uur spelen moest De Bruyne de strijd wegens een blessure staken. Hij werd vervangen door Phil Foden.

Het was wachten tot de wedstrijd opengebroken werd en dat gebeurde uiteindelijk in de 68ste minuut. Een afvallende bal kwam voor de voeten van Rodri die niet twijfelde en de bal hard op het doel van Andr Onana afvuurde. De keeper had geen schijn van kans en kon dus ook niet voorkomen dat zijn ploeg op een 1-0 achterstand werd gezet.

Niet alleen voor City, maar ook voor de wedstrijd was het een zeer welkom doelpunt. In de minuten die volgden eindigde de bal op het aluminium bij Ederson na een kopbal van Federico Dimarco en moest de goalie ook redding brengen op een schot van Romelu Lukaku. Zo probeerde Inter alles op alles te zetten om snel weer op gelijke hoogte te komen.

Dit lukte echter niet en na het doorvoeren van veel wissels braken de laatste tien minuten al snel aan. De Italiaanse aanvalsstorm was weer gaan liggen en City had het spel onder controle. Er kwam nog een grote kans voor Inter. Lukaku had de bal voor het inkoppen, maar de knie van Ederson voorkwam vlak voor tijd een treffer van de Belg.

Zodoende kon Manchester City uiteindelijk opgelucht ademhalen en bleek de treffer van Rodri genoeg voor het binnenhalen van de treble. Het was de eerste Engelse treble sinds die van Manchester United in 1999. En met een ongeslagen status in de Champions League is dat zeker verdient te noemen. En Feyenoord profiteert mee, want door de overwinning van Manchester City komt Feyenoord in Pot 1 terecht tijdens de loting voor de volgende editie van de Champions League.