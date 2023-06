'Manchester United zet liefst dertien spelers in etalage; vraagprijs voor Donny van de Beek relatief laag'

Het belooft een drukke transferzomer te worden voor Manchester United. De club van trainer Erik ten Hag is volgens The Daily Mail bereid om meerdere spelers met weinig perspectief op speeltijd te laten gaan. Donny van de Beek is een van de dertien spelers die in de etalage is gezet.

Ten Hag hoopt deze zomer een keeper, een middenvelder en een spits naar Old Trafford te halen, maar kan naar verluidt 'slechts' 140 miljoen euro uitgeven op de transfermarkt. Om het transferbudget wat op te krikken, hoopt Manchester United met het verkopen van spelers tientallen miljoenen binnen te halen.

Artikel gaat verder onder video

Van de Beek is een van de spelers die te koop staat. Manchester United zou een prijskaartje van 23 miljoen euro om zijn nek hebben gehangen. Dat is zestien miljoen euro minder dan het bedrag waarvoor de Nederlandse middenvelder in 2020 overkwam van Ajax. Het contract van de op dit moment geblesseerde Van de Beek in Manchester loopt nog twee jaar door met een optie voor een extra seizoen.

Naast Van de Beek staan ook Fred (23 miljoen euro), Anthony Elanga (23 miljoen euro) Hannibal Mejbri (15 miljoen euro), Alex Telles (11,5 miljoen euro), Brandon Williams (6 miljoen euro) en Eric Bailly (2,5 miljoen euro) te koop, terwijl Manchester United bereid is te luisteren naar biedingen voor Harry Maguire, Scott McTominay en Dean Henderson. Jadon Sancho en Anthony Martial zouden voor 'de juiste prijs' ook een transfer mogen maken.