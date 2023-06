Het Nederlands elftal heeft weinig indruk gemaakt in de laatste interlands voor de zomerstop. De mislukte finaleronde van de Nations League biedt weinig houvast richting de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden die in september, oktober en november op het programma staan. De mannen van Ronald Koeman nemen het dan onder meer op tegen Frankrijk. Host Stan Timmerman vreest dat Oranje niet klaar is voor die wedstrijd. "Mbappé loopt Geertruida nog op krukken voorbij", grapt hij in de FCUpdate Podcast.

