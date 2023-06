Messi wijst Argentinië met recordgoal de weg tegen Australië

Wereldkampioen Argentinië heeft in China het oefenduel met Australië met 2-0 weten te winnen. Al vroeg in de wedstrijd brak Lionel Messi de ban met zijn snelste treffer in het shirt van de Albicelesti tot nu toe.

AZ-keeper Matthew Ryan moest al binnen twee minuten vissen: na welgeteld 1 minuut en 20 seconden lag de bal al in het net. Daarmee had de kersverse aanwinst van Inter Miami dus al vroeg zijn 103e doelpunt als international te pakken.

Lionel Messi scored the fastest goal of his career against Australia today ⚡️🔥





Twintig minuten voor tijd verdubbelde invaller Germán Pezzella (Real Betis) de voorsprong. Op aangeven van Rodrigo de Paul kopte hij de 2-0 tegen de touwen.

Pezzella's goal agaist Australia.🔥 Thanks to De paul, what a assist. 💫

Bij Argentinië zaten vier (ex-)Eredivisiespelers op de bank, maar geen van hen kreeg speelminuten van bondscoach Lionel Scaloni. Keepers Walter Bénitez en Gerónimo Rulli (PSV en Ajax) zagen hoe eerste keus Emiliano Martínez zijn doel 90 minuten schoonhield, terwijl Nicolás Tagliafico en Lucas Ocampos (ex-Ajax) ook mochten blijven zitten.

Aan Australische zijde was er juist wél speeltijd voor een aantal spelers met een Nederlandse connectie. Ryan stond dus het hele duel onder de lat, terwijl Ajdin Hrustic (Hellas Verona, ex-FC Groningen) in de rust in het veld kwam voor Jamie Maclaren.