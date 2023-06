Mike Verweij noemt bemoeilijkende factor voor terugkeer Hakim Ziyech bij Ajax

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben hun licht laten schijnen over het bezoek van Hakim Ziyech aan Quincy Promes in Rusland. Het besluit van de spelmaker van Chelsea om af te reizen naar Moskou heeft ook bij de journalisten van de krant tot verbazing geleid. Verweij denkt dat kans kleiner is dat Ajax door 'dit soort acties' gaat proberen Ziyech terug te halen.

Ziyech ligt niet alleen onder vuur omdat hij ondanks de oorlog in Oekraïne naar Rusland afreisde, maar ook omdat hij zich op de foto liet zetten met Promes, die door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor de invoer van twee partijen van in totaal 1370 kilo cocaïne en er bovendien van wordt verdacht zijn neef in de zomer van 2020 in de knie te hebben gestoken.

"Onverstandig", zo noemt Verweij in de podcast Kick-off het bezoek van Ziyech aan Promes in Moskou. "Vriendschap kan hè, ook als iemand verdachte is. Want laat duidelijk zijn dat Promes nog niet is veroordeeld,, al ben ik wel bang voor hem dat het wel zover gaat komen. Ziyech heeft alle recht om bevriend met hem te zijn en te blijven, maar om zo pontificaal op de foto te gaan met een verdachte van zo'n ernstig delict… Ik denk dat het niet handig is voor zijn carrière."

Ook Driessen zet zijn vraagtekens bij de actie van Ziyech. "Hij gaat wel naar een land dat in oorlog is in Oekraïne en als agressor bekendstaat. Wil je daar gezien worden? Hij wordt daar natuurlijk als uithangbord gebruikt of zelfs misbruikt. Het regime vindt het geweldig dat een speler van Chelsea toch naar Moskou afreist", aldus de chef voetbal van de krant. Verweij: "Je zag wat er gebeurde bij Spartak. Hij moest poseren met een Spartak-shirt met Ziyech achterop. Dat was dan een zogenaamde grap, alsof hij een transfer die kant op maakt. Daar moet hij zich helemaal niet voor laten gebruiken."

Ziyech lijkt geen toekomst te hebben bij Chelsea en Ajax wordt in de wandelgangen genoemd als een van de clubs die in hem geïnteresseerd is, al lijkt er van concrete interesse op dit moment geen sprake te zijn. "Ik denk dat het door dit soort acties heel moeilijk wordt hem terug te halen en ik denk dat Ajax dat niet moet willen."