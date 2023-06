Milan van Ewijk negeert superfoods bij ontbijt en kiest voor beruchte combinatie op brood

Milan van Ewijk was het afgelopen seizoen een van de revelaties op de Nederlandse velden. De 22-jarige rechtsback miste geen minuut bij sc Heerenveen en is momenteel ook met Jong Oranje actief op het EK in Roemenië en Georgië. Het toch al lange seizoen krijgt voor Van Ewijk zo een slopend einde, maar naar eigen zeggen kan hij de inspanningen goed verwerken.

Van Ewijk is naar eigen zeggen ‘een speler die er alles aan doet’ om fit te blijven. “Tussen de play-offs tegen Twente ben ik ook bezig gebleven om topfit te zijn voor dit EK”, licht hij toe in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik heb twee dagen rust gepakt en ben daarna verder gegaan met trainen. Ik heb dus bijna geen moment stilgezeten. Daardoor voel ik me nu ook nog topfit.”

Een specifiek geheim heeft Van Ewijk niet. Wel begint hij zijn dag iedere ochtend met een opvallend ontbijt: “Ik begin elke morgen met een broodje pindakaas met hagelslag”, verklapt Van Ewijk, die zijn dag dus niet begint met zogenoemde superfoods zoals eieren en avocado. In plaats daarvan kiest hij voor de zeer calorierijke en beruchte combinatie van pindakaas en hagelslag op brood.

Van Ewijk verwaarloost ook het mentale aspect van zijn carrière zeker niet. Zo maakt hij gebruik van een mental coach, die zelfs samen met Van Ewijk is afgereisd naar het EK. “Ik vind dat dat erbij hoort. Zij helpt me goed bij de mentale preparatie en zegt me hoe ik me ready kan maken als ik moet invallen.”

De kans is groot dat Van Ewijk deze zomer een fraaie transfer gaat maken. Anderlecht meldde zich al bij Heerenveen voor de verdediger, terwijl ook Sporting Portugal bijlbelangstelling zou hebben. “Ik heb de ambitie om een mooie transfer te maken. Ik weet niet zoveel van de interesse. Op dit moment hou ik me daar zo min mogelijk mee bezig omdat ik het zo goed mogelijk wil doen op het EK. Ik ben hier ook niet bezig met mezelf in de kijker spelen ofzo. Ik ben hier voor mezelf, om te presteren met Jong Oranje en me door te ontwikkelen. Als ik daarmee interesse wek, is dat dan mooi meegenomen”, aldus Van Ewijk.