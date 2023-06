Mossou haalt Ziyech door de gehaktmolen: 'Hij koos voor een dikke middelvinger'

Hakim Ziyech heeft geen vrienden gemaakt in Nederland. De oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax baarde eerder deze week opzien door een bezoek te brengen aan Quincy Promes in Rusland. Promes wordt in Nederland vervolgd voor zware mishandeling en de handel van honderden kilo’s drugs, maar dat is voor Ziyech geen reden om zijn vriend te laten vallen. Volgens Sjoerd Mossou zou je dat ‘erg loyaal’ kunnen noemen, maar hij vindt het niet onbegrijpelijk dat de international van Marokko onder vuur is komen te liggen.

Het bezoek van Ziyech aan Promes is niet alleen pikant vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, maar ook omdat vorige week dinsdag bekend werd dat de laatstgenoemde wordt vervolgd vanwege de betrokkenheid bij de handel van honderden kilo’s drugs. “Je zou dat erg loyaal kunnen noemen. Zelfs wanneer een vriend wordt beschuldigd van ernstige mishandeling en cokehandel op het hoogste criminele niveau, laat Ziyech zijn maatje blijkbaar niet zomaar vallen”, schrijft Mossou in een column in het Algemeen Dagblad over de trip van de Chelsea-speler naar Moskou.

De verslaggever zag op foto’s hoe Ziyech en Promes zich ‘uitgebreid lieten fêteren door een groot gokbedrijf’. “Op Instagram plaatste Ziyech nog wat glamourfoto’s samen met Promes, waarvan eentje in een Ferrari cabriolet, met daaronder de provocerende tekst: ‘Carte Blance’.” In Nederland werd er vol afschuw gereageerd op het bezoek van Ziyech aan Promes. Zo haalde onder meer Sander Schimmelpenninck op Twitter genadeloos hard uit naar de linkspoot. Mossou vindt het ‘niet heel onbegrijpelijk’ dat Ziyech het mikpunt van kritiek is. “Tijdens een tweede rechtbankzitting kwamen er deze week nieuwe details naar boven over Promes’ strafzaak, een kwestie die inmiddels al het voorstellingsvermogen te boven gaat.”

“Dit gaat allang niet meer om een uit de hand gelopen ruzie, over een gestolen sieraad. De beschuldigingen van het OM tegen Promes, kort samengevat: honderden kilo’s geïmporteerde coke, wapenbezit, zware mishandeling en innige banden met allerlei beruchte drugscriminelen”, vervolgt Mossou. “Dat hoeft een vriendschap niet per se in de weg te staan. De vraag is hier meer hoe je de loyaliteit voor je vriend precies wilt uiten: zit hem dat in oprecht persoonlijk contact, in een innige uiting van steun, in regelmatig een appje, in een continue blijk van onvoorwaardelijke vriendschap? Of wil je die loyaliteit (ook) breeduit van de daken schreeuwen, met een dikke middelvinger erachteraan?”

Volgens Mossou koos Ziyech voor het laatste, de middelvinger dus. “Dat kan twee dingen betekenen. Ofwel Ziyech is precies de ‘domme jongen’ die Marco van Basten jaren geleden al in hem zeg. Ofwel Ziyech is zo cynisch geworden, en zo los gezogen van de alledaagse realiteit, dat hij simpelweg schijt heeft aan de rest van de wereld. Schijt aan justitie, schijt aan de politie. Schijt aan de oorlog in Oekraïne. Schijt aan zijn eigen imago. Schijt ook aan zijn voorbeeldfunctie als beroemde voetballer.”