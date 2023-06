Naast Edson Álvarez staat ook 'Holland-Rakete' op radar van Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is na de verkoop van Jude Bellingham aan Real Madrid van plan flink in de selectie te investeren. Volgens BILD staan vijf spelers hoog op het lijstje van de Duitse grootmacht. Crysencio Summerville is een van hen.

Bellingham maakt binnenkort voor 103 miljoen euro (plus 30,9 miljoen euro aan bonussen) de overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid. De vice-kampioen van de Bundesliga kan deze zomer zodoende een hoop uitgeven op de transfermarkt. Edson Álvarez (Ajax), Ilkay Gündogan (Manchester City), Iván Fresnada (Real Valladolid) en Matija Popovic (Partizan Belgrado) kunnen rekenen op de interesse van Die Borussen.

Dat geldt ook voor Summerville, die door wordt omschreven als 'Holland-Rakete'. De 21-jarige buitenspeler degradeerde het afgelopen seizoen met Leeds United uit de Premier League en lijkt de Engelse club binnenkort te verlaten. Er is veel interesse in de oud-speler van Feyenoord. Eerder meldde FCUpdate-journalist Mounir Bouali dat Summerville in de belangstelling van PSV staat. Ook RB Leipzig en Aston Villa zouden hun oog op hem hebben laten vallen.

Summerville is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar tot een debuut in het eerste elftal van de Rotterdamse club kwam het niet. Via FC Dordrecht en ADO Den Haag (huur) speelde hij zich echter in de kijker van Leeds, dat in september 2020 toesloeg. Dit seizoen beleefde Summerville zijn doorbraak in de hoofdmacht van Leeds. Op 23 oktober maakte hij in het verloren thuisduel met Fulham (2-3) als invaller zijn eerste doelpunt namens de degradant. Het bleek de opmaat van een fraaie serie, want ook in de daaropvolgende duels met Liverpool, Bournemouth en Tottenham Hotspur kwam hij tot scoren.