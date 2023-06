N'Golo Kanté doet opmerkelijke eerste aankoop na transfer naar Saudi-Arabië

N'Golo Kanté gaat bij Al-Ittihad jaarlijks 25 miljoen euro verdienen en heeft dus genoeg geld om te spenderen. Een deel van zijn vermogen heeft hij gestoken in de Belgische derdedivisionist Excelsior Virton, waar hij per 1 juli officieel eigenaar van is.

Excelsior Virton maakt officieel bekend dat Kanté de club overneemt van de huidige eigenaar Flavio Becca, die sinds 2018 aan het roer staat. Onder leiding van de Luxemburgse miljonair promoveerde de club in 2019 naar de Challenger Pro League, het tweede niveau van België, waardoor profvoetbal voor het eerst in de clubgeschiedenis een feit was.

Na een seizoen op het tweede niveau kreeg Excelsior Virton in april 2020 geen licentie toebedeeld voor het profvoetbal voor het seizoen 2020/21, maar na lang procederen oordeelde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) in november 2020 dat de licentie ten onrechte was ontnomen. Daardoor mocht Excelsior Virton vanaf het seizoen 2021/22 weer op het tweede niveau speelde. Vorig seizoen degradeerde de club dus uit die competitie.

Kanté krijgt nu de taak om de club weer nieuw leven in te blazen. Dat gaat hij doen vanuit Saudi-Arabië, waar hij vanaf komend seizoen uitkomt voor Al-Ittihad. Zijn doel wordt om te zorgen voor stabiliteit rondom het eerste elftal en een goede doorstroom vanuit de jeugdopleiding, schrijft Excelsior Virton in het persbericht.