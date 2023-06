N'Golo Kanté heeft transfer naar Saudi-Arabië te pakken; salaris valt vier keer (!) lager uit dan verwacht

N'Golo Kanté mag zich vanaf vandaag officieel speler van Al Ittihad noemen. De middenvelder laat Chelsea na zeven seizoenen achter zich en tekent een lucratief contract bij de club uit Saudi-Arabië. Daar wordt hij ploeggenoot van de onlangs gepresenteerde Karim Benzema.

Al Ittihad maakte de transfer iets na middernacht bekend via de clubkanalen. Volgens de Italiaanse transferspecialist heeft Kanté zijn krabbel gezet onder een contract voor vier seizoenen. Het jaarsalaris van de 32-jarige Fransman wordt daarbij geschat op 25 miljoen euro. In totaal zal Kanté minimaal 100 miljoen euro op gaan strijken tijdens zijn verblijf in het King Abdullah Sport City Stadium. Eerder sprak Romano nog van een jaarsalaris van 100 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe club van Kanté heeft de aanstaande transfer dus al naar buiten gebracht. Het duurt volgens Romano nog even voordat de ervaren middenvelder wordt voorgesteld aan het publiek van de topclub uit Djedda. Dat gaat naar verluidt pas in juli gebeuren. Dat belooft een hele gebeurtenis te gaan worden. Onlangs kwamen er tienduizenden mensen af op de presentatie van Benzema bij zijn nieuwe werkgever.

Kanté laat Europa na succesvolle jaren achter zich. Hij begon in Frankrijk bij US Boulogne en speelde vervolgens ook bij SM Caen. Daar verdiende hij een transfer naar Leicester City, waarmee hij landskampioen van Engeland werd. Vervolgens pakte hij met Chelsea de landstitel, Champions League, FA Cup, Europa League, UEFA Super Cup en FIFA World Cup. De 52-voudig international werd 2018 wereldkampioen met Frankrijk.