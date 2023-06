Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Ik vind het lachwekkend als PSV de aanvoerdersband aan Xavi Simons geeft'

In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het onder andere over Xavi Simons. De aanvallende middenvelder moet deze zomer gaan kiezen tussen PSV en PSG, de Eindhovenaren lijken tot het gaatje te gaan om heb te kunnen behouden. Volgens L'Equipe behoort zelfs het aanvoerderschap bij de mogelijkheden, maar dat is volgens redacteuren Stan Timmerman en Tijmen Gerritsen van de zotte.

Daarnaast wordt de - nu al - roerige transferzomer van Ajax belicht. De Amsterdammers lijken afscheid te moeten nemen van een aantal sterkhouders, daar zullen tientallen miljoenen voor in de plaats komen. "Het wordt gewoon weer een transferzomer waarin Ajax honderd miljoen gaat verdienen", aldus Stan. Dat Jurriën Timber en Edson Álvarez een stapje hogerop gaan is logisch, ook Mohammed Kudus lijkt te vertrekken. Maar waar naartoe? "Kudus is niet constant genoeg voor een Engelse topclub", zegt Tijmen in de podcast.

Ook de blunder van Team-Lindhout op het EK onder-21 wordt besproken, de video van Vaclav Cerny bij Wolfsburg - met een kleine sneer naar FC Twente - wordt belicht en er wordt vooruitgekeken naar het cruciale duel dat Oranje onder-21 speelt op het EK dinsdagavond.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast!