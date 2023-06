Onana spreekt vlak voor finale over Ajax; Humberto Tan is verbaasd door woordkeuze

Nu hij op het punt staat om de Champions League-finale te spelen, denkt André Onana nog weleens na over de Europese campagne met Ajax in het seizoen 2018/19. Toen stond hij met Ajax op de drempel van de finale, maar bleek Tottenham Hotspur uiteindelijk toch te sterk. Nu hij met Internazionale de finale wél heeft gehaald, is Onana erop gebrand om te winnen.

De finale tussen Manchester City en Internazionale is te volgen in ons liveverslag.

"Hoe vaak ik nog terugdenk aan 2018/19? Heel vaak. Maar zoals ik altijd zeg: het doet er niet meer toe wat er gisteren is gebeurd", zegt Onana tegen RTL7. "Het was een zware tijd voor mijzelf, mijn ploeggenoten, de club en de fans. Het was moeilijk. Maar het was een goede ervaring voor me." Dat is dan ook het voornaamste positieve dat Onana uit die nederlaag haalt. "We maken allemaal weleens moeilijke tijden mee. Daar leren we van. Misschien sta ik daarom nu in de finale."

Dit seizoen maakt Onana veel indruk bij Inter. Hij hield al acht keer de nul in de Champions League, een absoluut record. De Kameroener weigert met de eer te strijken. "Het ligt niet aan mij, maar eerder aan mijn ploeggenoten, de verdedigers, hoe we spelen. We spelen anders. Bij Ajax was ik gewend om meer risico's te nemen en aan te vallen. Hier is dat compleet anders."

De focus ligt volledig op de finale. "De komende wedstrijd wordt misschien wel de belangrijkste in mijn leven en dat van mijn ploeggenoten. Voetbal is een rare sport: je werkt je hele leven heel hard om dit soort wedstrijden te spelen. Je geeft alles, ik zal er klaar voor zijn. Ik hoop dat we de Champions League gaan winnen. Dit is de wedstrijd waar we voor trainen, waar we iedere dag voor uit bed stappen. We weten dat het moeilijk gaat worden. Fucking A, het wordt heel zwaar. We spelen tegen het beste team ter wereld. Zaterdag moeten ze laten zien dat zij het beste zijn, want wij zullen er ook staan."

Humberto Tan, als presentator aanwezig in de studio van RTL7, moest lachen om de woordkeuze van Onana. "Hij zei gewoon fucking! Hij is ontspannen." Zelfs ras-Feyenoorder Jan Boskamp genoot van het interview. "Echt een toffe gozer, ja."