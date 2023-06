Pijnlijke statistiek van De Gea onderstreept keepersprobleem voor Ten Hag

David de Gea maakte dit seizoen een zeer wisselvallige indruk in het shirt van Manchester United en zag er ook zaterdagmiddag in de FA Cup finale niet op alle momenten even goed uit. Een pijnlijke statistiek laat zien dat Erik ten Hag te maken heeft met een keepersprobleem voor het goed vormgeven van de opbouw, terwijl Manchester City trainer Pep Guardiola een luxeprobleem heeft.

In de FA Cup finale tegen Manchester City gaf De Gea 39 passes, waarvan er twintig niet bij een medespeler aankwamen. Dat is een hoog aantal, waardoor Manchester United vaak onnodig opnieuw achter de bal moest aanlopen. De Gea kiest snel voor een lange bal, terwijl er ook mogelijkheden zijn om te voetballen. Een doelman die durft te voetballen past ook bij de speelstijl van de Nederlandse trainer Erik ten Hag, maar daar lijkt de Spaanse doelman niet de juiste persoon voor.

Stefan Ortega made only four unsuccessful passes tonight, while David de Gea made 20#FACupFinal pic.twitter.com/o6nIc3wOjm — markstats (@markrstats) June 3, 2023

Bij tegenstander Manchester City stond Stefan Ortega - in het verleden nog in verband gebracht met een overstap naar PSV - onder de lat. De reservekeeper kreeg van Pep Guardioala de kans om zich in een finale te laten zien en deed het aan de bal in ieder geval een stuk beter dan zijn collega aan de overkant. De Duitser gaf 42 passes, waarvan er slechts vier niet aankwamen.

Vanuit de Engelse pers kwam er na afloop van de FA Cup finale de nodige kritiek aan het adres van de ervaren Spaanse doelman. Zo vindt Roy Keane dat The Red Devils de transfermarkt op moeten voor een nieuwe sluitpost: "De Gea is simpelweg niet goed genoeg, wil je als club op het allerhoogste niveau om de prijzen strijden", zei hij bij ITV. "Manchester United moet een nieuwe keeper halen. Ze hebben een spits van wereldklasse nodig en een nieuwe keeper."