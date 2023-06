Portugese krant noemt transfervoorkeur Orkun Kökçü, maar ook een groot struikelblok

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar naar welke club Orkun Kökcü deze zomer gaat verkassen. De middenvelder was in het afgelopen seizoen één van de uitblinkers bij Feyenoord en loodste zijn ploeg als aanvoerder naar de eerste landstitel sinds 2017. De prestaties van Kökçü zijn niet onopgemerkt gebleven. Hij kan zich verheugen op belangstelling van Benfica en verschillende Engelse clubs. Een overstap naar Portugal geniet naar verluidt zijn voorkeur, maar is vooralsnog geen uitgemaakte zaak.

Feyenoord kroonde zich vorige maand op overtuigende wijze tot kampioen van Nederland. De ploeg van trainer Arne Slot besloot het seizoen met een voorsprong van zeven punten op PSV, terwijl Ajax op liefst dertien punten volgde. De Rotterdammers zien desondanks geen reden om de voet van het gaspedaal te halen. Ze verzekerden zich onlangs al van de handtekening van Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki. Zij maken de overstap van respectievelijk PEC Zwolle en FC Twente. Ook de Noorse middenvelder Hugo Vetlesen werd al in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord.

Daarmee lijkt de kampioen van Nederland alvast in te spelen op een mogelijk vertrek van Kökçü. De middenvelder maakte er geen geheim van dat hij deze zomer een stap zou willen maken. Aan interesse in ieder geval geen gebrek. De aanvoerder van Feyenoord werd in de voorbije weken al gelinkt aan onder meer Benfica, Arsenal en Liverpool. De Portugese krant Record schrijft dat Kökçü momenteel om verschillende redenen de voorkeur geeft aan een transfer naar Benfica: de recente prestaties in de Champions League, meer kans op speeltijd dan in Engeland én de aanwezigheid van Fredrik Aursnes, die afgelopen zomer Feyenoord al verruilde voor de Portugese grootmacht.

Een deal tussen Feyenoord en Benfica is echter geen uitgemaakte zaak. De Rotterdammers willen hun aanvoerder uiteraard niet voor een appel en een ei laten gaan en vragen de hoofdprijs. Volgens Record verlangt Feyenoord minstens veertig miljoen euro voor de middenvelder en dat is voor Benfica teveel van het goede. De kampioen van Portugal zou bereid zijn maximaal dertig miljoen euro te betalen. Het hoopt Feyenoord met een flink doorverkooppercentage te overtuigen Kökçü voor een langere transfersom te laten gaan. Of de Stadionclub daarmee akkoord gaat, valt nog te bezien. Clubs uit de Premier League zullen naar alle waarschijnlijkheid minder moeite hebben met de vraagprijs.