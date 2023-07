PSG-trainer Christophe Galtier opgepakt in veelbesproken Franse discriminatiezaak

Christophe Galtier en zijn zoon John Valovic zijn onlangs opgepakt door de Franse politie. De trainer van Paris Saint-Germain wordt ondervraagd in een zaak over discriminatie. Daar zou de 56-jarige oefenmeester zich twee jaar geleden schuldig aan hebben gemaakt als trainer van OGC Nice.

Als trainer van Nice zou Galtier een bizarre mail hebben gestuurd naar technisch directeur Julien Fournier. Daarin zou hij onder meer hebben gezegd dat er bij de club te veel zwarte en islamitische spelers in de ploeg zaten. In april werd al bekend dat er onderzoek wordt gevoerd naar het gedrag van de trainer, die destijds alle aantijgingen ontkende.

Het openbaar ministerie in Frankrijk meldt dat Galtier en zijn zoon op dit moment vast zitten. Ergens in de komende 24 uur wordt duidelijk of zij weer vrij komen of nog langer moeten blijven. Galtier, die eerder ook werkte bij onder meer Saint-Étienne en Lille, wordt verhoord over de aantijgingen aan zijn adres. Dat geldt ook voor zijn zoon John Valovic.

Het heeft er overigens alle schijn van dat Galtier niet lang meer bij PSG werkt. De club werd wel landskampioen, maar kende geen goed seizoen. Er werd andermaal niet goed gepresteerd in de Champions League en dat gaat de Fransman de kop kosten. Zijn vervanger staat op de achtergrond al klaar. De Spaanse trainer Luis Enrique wordt veelvuldig genoemd als zijn opvolger.