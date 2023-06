PSV neemt snel afscheid van Gutiérrez: nieuwe club licht clausule in het contract

PSV gaat vermoedelijk spoedig afscheid nemen van middenvelder Érick Gutiérrez. De Mexicaan kan terugkeren naar zijn thuisland: er worden zeer concrete gesprekken gevoerd met Chivas. Voor enkele miljoenen kan de PSV’er de overstap gaan maken deze zomer. Dat hij vertrekt, lijkt al enige tijd vast te staan.

Daarover schrijven het Eindhovens Dagblad, Claro Sports en Voetbal International dinsdagavond althans. Vorig seizoen verlengde Gutiérrez zijn contract nog in het Philips Stadion, maar liet daarin de optie opnemen dat hij tegen een reduceerde prijs weg mag in deze zomer. Van die situatie hoopt Chivas te profiteren. Volgens het ED gaat het om 'enkele miljoenen' die op tafel moeten komen voor de international van Mexico.

"Eigenlijk wilde hij het liefst in Europa zijn carrière voortzetten, maar op dit moment hebben de Mexicanen goede papieren om hem over te nemen van PSV", schrijft de regionale ochtendkrant. Gutiérrez zou in ieder geval wel openstaan voor een vertrek. Omdat hij bij PSV regelmatig op de bank zat, raakte hij de afgelopen tijd zijn plaats in de nationale ploeg kwijt.

Desondanks kwam Gutiérrez afgelopen seizoen in alle competities in 44 wedstrijden in actie voor PSV. Daarin scoorde hij vijf keer, waarmee hij zijn totaal in 141 wedstrijden voor de club op twaalf treffers bracht. Op het voorbije WK in Qatar maakte hij deel uit van de nationale ploeg die niet door de groepsfase heen kwam waarin het was gekoppeld aan Polen, Argentinië en Saudi-Arabië. Alleen in het duel met de latere wereldkampioen (2-0 verlies) maakte hij speelminuten; kort voor rust verving Guti de geblesseerde Andrés Guardado.